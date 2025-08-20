INH celebrará el primer Clásico Internacional Ramón A. Domínguez G1 en diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer la tarde de este martes 19 de agosto la realización del I Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez G1 en distancia de 1.800 metros para potras de tres años a correrse el próximo 14 de diciembre del 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada.

El jockey profesional retirado Ramón Alfredo Domíguez y primer jinete venezolano en ser exaltado al Hall of Fame del hipismo en Estados Unidos, será homenajeado el próximo 14 de diciembre del 2025 con la celebración del primer Clásico Internacional G1 a su nombre en distancia de 1.800 metros para potras de tres años.

Domínguez que se tuvo que retirar en el 2013 luego de una caída de un ejemplar en una carrera en el meeting de Aquedut, logró casi 5.000 victorias en su carrera en Estados Unidos en 16 años de carrera y generó cerca de 200 millones de dólares en ganancias.

El jockey venezolano fue el primero conseguir más de 500 pruebas selectivas en Estado Unidos y casi 200 de ellas fueron de grado, cumple ahora carrera como analista de carreras para diferentes portales hípicos en ese país, fue exaltado al Hall of Fame del turf norteamericano en el 2016.

El jockey nacido en la ciudad de Caracas comenzó su carrera como látigo en el Hipódromo de Paraguaná a los 16 años donde estudiaría la profesión en el Centro de Entrenamientos de María Blanca por un año.

Su primera victoria como jockey en el óvalo de La Rinconada la lograría el 25 de marzo de 1996 con la yegua Lady Mercy del entrenador Luis Francisco Martín y su último triunfo en el país antes de irse a Estados Unidos lo conseguiría con Sinless del entrenador Daniel Pérez. En marzo de 1996 obtendría su primer lauro en Estados Unidos con Solo Moondance de Hialeah Park.