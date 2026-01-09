Tecnología en la pista: La institución hípica de Hinava renueva equipos clave para proteger a los purasangres

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades hípicas del país mantienen un ritmo de trabajo sostenido y vigoroso con miras a la inminente nueva temporada de carreras. La organización y preparación son la máxima prioridad para garantizar un espectáculo de calidad y la seguridad integral de los participantes.

Como es de conocimiento público, el Hipódromo Nacional de Valencia se une a La Rinconada y se declara listo para el comienzo de sus actividades. El gran pistoletazo de salida está programado para el próximo sábado 17 de enero.

La expectativa crece alrededor de los doce llamados a carreras que se han definido, cuya selección final se determinará el próximo lunes 12 de enero, día oficial de inscripciones, para conformar la cartelera inaugural de esa emocionante jornada.

Cifras Récord Confirman el Respaldo Popular: 5y6 Valencia

El respaldo del público a la gestión de las autoridades quedó patente en el ejercicio anterior. La institución hípica, Hinava, se destacó por establecer marcas significativas en la recaudación del popular juego del 5y6 nacional. Las cifras hablan por sí solas: la organización alcanzó 23 montos récord de 25 jornadas celebradas, un logro que subraya la confianza y el apoyo incondicional de la fanaticada al espectáculo de las carreras de caballos.

Inversión en Tecnología para la Seguridad de los Purasangres: Pista

La seguridad y el bienestar de los purasangres constituyen un eje central en la estrategia de las autoridades. El mantenimiento de la pista es un factor fundamental que asegura el desarrollo óptimo de los ejemplares durante cada carrera.

En un paso firme para garantizar este objetivo, las autoridades de @OficialHinava anunciaron de manera oficial la adquisición de tractores de última generación. Mediante sus plataformas de redes sociales, el ente regulador mostró la llegada de esta nueva maquinaria, una inversión crucial que optimizará las labores de acondicionamiento del trazado, que busca proteger la integridad de los caballos y jinetes.

Se Aguarda el Sonido del Clarín: 17 de Enero

La fanaticada hípica está al borde de sus asientos. El sonido del clarín que marca el inicio de la competencia está a solo días de resonar. Las autoridades extienden un llamado a la fanaticada para que este año continúe su constante respaldo que ha sido inquebrantable al Deporte de los Reyes. Las carreras de caballos, más que un evento, representan una pasión profunda que cada hípico guarda en su corazón.