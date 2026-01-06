¡Doble Arranque!: Confirmadas las primeras fechas de La Rinconada y Hinava para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La afición a las carreras de caballos recibe una noticia que da tranquilidad: la temporada de carreras 2026 ya tiene fecha de apertura. Según información oficial, el Hipódromo Internacional La Rinconada inicia su calendario de reuniones el próximo domingo 18 de enero. Por su parte, el óvalo de Hinava (Valencia) abre sus puertas un día antes, el sábado 17 de enero.

El locutor y comentarista hípico Leonardo Pirela corroboró la información a través de su cuenta personal en la red social X.

Hinava Confirma Apertura: Carreras Hipismo

El equipo de Meridiano Web contactó vía telefónica al director de Hinava, el ingeniero Humberto Gubaira, quien confirmó los detalles. Gubaira explicó que el proceso de inscripción para los ejemplares se realizará el día 12 de enero para concretar la primera jornada el sábado 17.

Cierre Exitoso de 2025: La Rinconada

La Rinconada clausuró su temporada 2025 por todo lo alto. El óvalo de Coche celebró un total de 546 carreras con éxito rotundo. El cierre ocurrió el pasado 14 de diciembre con la celebración de la primera edición del Jockey Challenge 56. El jinete panameño Ricardo Santana Jr. ganó el Challenge gracias a la victoria alcanzada por el ejemplar importado Rockville en la disputa del primer Clásico Internacional “Javier José Castellano” (GI).

El 5y6 Impone Marcas

El tradicional juego del 5y6 nacional dejó cifras históricas durante el año. La mayor recaudación se alcanzó en la reunión 48 con un total de Bs 272.742.500,00. Este monto récord dio por culminada la temporada hípica 2025.

La afición disfrutó de carreras inolvidables. Sin duda, el Clásico Simón Bolívar (GI), ganado por el ejemplar Astuto con la monta del joven Juan Pablo Paoloni, levantó a todos de sus asientos.

Líderes en La Rinconada: Jinete Entrenador

Dos profesionales destacaron en La Rinconada. El jinete profesional Jhonathan Aray y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui formaron una yunta efectiva. Ambos obtuvieron la distinción en dos de los tres meetings realizados en el óvalo caraqueño.

Valencia: Remodelaciones y Récords

Valencia no se queda atrás. El apoyo máximo de la fanaticada resultó vital durante el año 2025. Las diferentes remodelaciones y cambios positivos implementados tuvieron gran atractivo. El 5y6 nacional terminó con 23 montos récord consecutivos de 25 jornadas realizadas, y cerró con una recaudación final de Bs 46.584.120,00.

Todo esta listo: Arranca el hipismo 2026

El hipismo venezolano activa motores. Todo está listo para que el espectáculo continúe. La actividad no se detiene y sigue su marcha con la expectativa de que el 2026 sea un año tan o más exitoso que la temporada recientemente concluida, revalidando el compromiso y la pasión de la hípica nacional.