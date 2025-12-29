La cifra que marca la diferencia: Descubre quién fue el más efectivo en las 28 carreras grado uno del año en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 28 competencias de Grado I se realizaron durante el año en el majestuoso hipódromo La Rinconada, como parte del calendario hípico. Aunque la temporada coronó a muchos ganadores, el jockey Jhonathan Aray destacó de forma particular al alcanzar la impresionante cifra de nueve victorias de máxima importancia selectiva.

Aray cerró como líder del tercer meeting con 21 triunfos y acumuló un total de 68 victorias en la estadística general, superó a Jaime Lugo (58), Robert Capriles (45), Francisco Quevedo (39) y Winder Véliz (32).

Las nueve joyas de Grado I: La Rinconada

La racha selectiva de Jhonathan Aray comenzó el 20 de abril y terminó en la jornada de cierre. Aquí repasamos sus triunfos de Grado 1:

Fecha Clásico (Grado 1) Ejemplar Entrenador Distancia Tiempo 20 Abril. Presidente de La República Li Tre Fratelli Luis Peraza (esa ocasión) 2.400m 1:54.3 6 Julio. Fuerza Armada Nacional Bolivariana Padel Carlos Luis Uzcátegui 3.200m 208 6 Julio. Cría Nacional (2do Paso Doble Corona) Maple Grove German Rojas 1.800m 1:13.1 24 Agosto. Copa Invitacional del Caribe Special Element Carlos Luis Uzcátegui 1.600m 96.2 24 Agosto. Fundación de Propietarios Hípicos Padel Carlos Luis Uzcátegui 2.000m 1:28.1 21 Sept. Internacional Jockey Club de Venezuela Special Element (Usa) Carlos Luis Uzcátegui 1.800m 114.1 16 Nov. Antonio José de Sucre Bunker Gabriel Márquez 1.400 86.3 14 de Diciembre Balsamino Moreira Fleet Street (Usa) Carlos Luis Uzcátegui 1.200 72.1 14 de Diciembre Internacional Ramón A. Domínguez Princesa Fina Humberto Correia Jr. 1.800 112.3

Exitoso 2025: Dos Meeting Estadistica General La Rinconada

La labor de Jhonathan Aray al cierre de la temporada 2025 consagra su estatus como la figura dominante del hipismo nacional. No solo lideró la estadística general de triunfos, sino que estableció un récord de efectividad al cosechar nueve victorias en las 28 pruebas de Grado 1 que ofreció La Rinconada, una muestra irrefutable de su precisión y maestría en las carreras de mayor exigencia.

Su desempeño marca un estándar de excelencia para los años venideros. Con la mirada fija en la venidera campaña 2026, la afición y sus allegados esperan que Aray mantenga este impresionante ritmo ganador y que continúe su ascenso, lo que augura un nuevo ciclo lleno de grandes logros para el destacado jinete en la hípica venezolana.