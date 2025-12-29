La cifra que marca la diferencia: Descubre quién fue el más efectivo en las 28 carreras grado uno del año en La Rinconada

Un total de 28 competencias de Grado I se realizaron durante el año en el majestuoso hipódromo La Rinconada, como parte del calendario hípico. Aunque la temporada coronó a muchos ganadores, el jockey Jhonathan Aray destacó de forma particular al alcanzar la impresionante cifra de nueve victorias de máxima importancia selectiva.
Aray cerró como líder del tercer meeting con 21 triunfos y acumuló un total de 68 victorias en la estadística general, superó a Jaime Lugo (58), Robert Capriles (45), Francisco Quevedo (39) y Winder Véliz (32).
Las nueve joyas de Grado I: La Rinconada
La racha selectiva de Jhonathan Aray comenzó el 20 de abril y terminó en la jornada de cierre. Aquí repasamos sus triunfos de Grado 1:
|Fecha
|Clásico (Grado 1)
|Ejemplar
|Entrenador
|Distancia
|Tiempo
|20 Abril.
|Presidente de La República
|Li Tre Fratelli
|Luis Peraza (esa ocasión)
|2.400m
|1:54.3
|6 Julio.
|Fuerza Armada Nacional Bolivariana
|Padel
|Carlos Luis Uzcátegui
|3.200m
|208
|6 Julio.
|Cría Nacional (2do Paso Doble Corona)
|Maple Grove
|German Rojas
|1.800m
|1:13.1
|24 Agosto.
|Copa Invitacional del Caribe
|Special Element
|Carlos Luis Uzcátegui
|1.600m
|96.2
|24 Agosto.
|Fundación de Propietarios Hípicos
|Padel
|Carlos Luis Uzcátegui
|2.000m
|1:28.1
|21 Sept.
|Internacional Jockey Club de Venezuela
|Special Element (Usa)
|Carlos Luis Uzcátegui
|1.800m
|114.1
|16 Nov.
|Antonio José de Sucre
|Bunker
|Gabriel Márquez
|1.400
|86.3
|14 de Diciembre
|Balsamino Moreira
|Fleet Street (Usa)
|Carlos Luis Uzcátegui
|1.200
|72.1
|14 de Diciembre
|Internacional Ramón A. Domínguez
|Princesa Fina
|Humberto Correia Jr.
|1.800
|112.3
Exitoso 2025: Dos Meeting Estadistica General La Rinconada
La labor de Jhonathan Aray al cierre de la temporada 2025 consagra su estatus como la figura dominante del hipismo nacional. No solo lideró la estadística general de triunfos, sino que estableció un récord de efectividad al cosechar nueve victorias en las 28 pruebas de Grado 1 que ofreció La Rinconada, una muestra irrefutable de su precisión y maestría en las carreras de mayor exigencia.
Su desempeño marca un estándar de excelencia para los años venideros. Con la mirada fija en la venidera campaña 2026, la afición y sus allegados esperan que Aray mantenga este impresionante ritmo ganador y que continúe su ascenso, lo que augura un nuevo ciclo lleno de grandes logros para el destacado jinete en la hípica venezolana.