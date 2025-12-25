Mira lo que dijo Ricardo D’Angelo tras beneficio de la amnistía otorgada por el INH

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tercer de este miércoles 24 de diciembre en víspera de la Navidad, el superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, por intermedio de un comunicado oficial por la cuenta del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) en la red social X, indicó que se le otorgó el beneficio de amnistía a todos los profesionales suspendidos en la hípica nacional.

Parte del mismo indica: “El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa al público en general, que todos los profesionales que han sido suspendidos de sus actividades en la hípica por acciones que incumplen con lo establecido en el Reglamento Nacional de Carreras, en nombre de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, se les otorga la AMNISTÍA”.

Por lo cual, todo aquel a partir de la fecha, podrá continuar con la actividad de manera solvente a partir de la temporada 2026. De tal manera que una nueva oportunidad se le presenta a los profesionales.

Entre los profesionales que gozará de tal beneficio se encuentra el entrenador venezolano Ricardo D’Angelo, quien, a través de su red social en X, expresó lo siguiente:

“Es mi deseo expresar el más profundo agradecimiento, a las autoridades hípicas y nacionales por el noble gesto de habilitarme para continuar con mi labor y pasión como entrenador de caballos de carrera”, dijo.

De igual manera indicó: “Es justicia reconocer la inmensa labor de las autoridades por rescatar la industria hípica venezolana cuya tradición y arraigo con el pueblo venezolano se extiende más allá de 150 años”.

Finalmente señaló; “mi compromiso siempre ha sido y será trabajar en función de alcanzar niveles de excelencia para la industria hípica !! Muchas gracias ! Tengas todos una feliz Navidad !”