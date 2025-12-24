¡ojo pelao con estos debutantes! La acción comienza el viernes en Fair Grounds, Laurel Park, Turfway Park y Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

En la semana, hay una gran cantidad de debutantes cuyos hermanos han conseguido victorias de Grado 1 y cuyas madres son campeonas. Hay una actividad particularmente intensa en Fair Grounds, Gulfstream Park, Laurel Park, Turfway Park, Oaklawn Park, Turf Paradise y Santa Anita. Este viernes los cuatro primeros hipódromos tendrán actividad tal cual como se indicó al comienzo.

Fair Grounds: Este viernes tendrá diez competencias

La jornada de este viernes 26 de diciembre en el hipódromo de Fair Grounds tendrá una cartelera de diez carreras; la séptima fue reservada para un Maiden Optional Claiming por $30.000 para ejemplares debutantes o no ganadores.

Loch Fyne, una potranca de 2 años que participa por primera vez, hija de War of Will, es media hermana de la ganadora de Grado 3, Stunning Sky, quien ganó 333.672 dólares durante su carrera. Entrenada por Michael Stidham para la propietaria Susan Naylor, contará con la monta de Mitchell Murrill. Según el Morning Line, las favoritas de la prueba son: Struck At Midnight, Don's Joy y Jetties.

Gulfstream Park: Tendrá diez carreras y un stakes

La jornada del viernes en Gulfstream Park tendrá presente a Jackpot Cree, un potro de 2 años hijo de Knicks Go, que debuta con el entrenador venezolano Victor Barboza Jr. El potro es medio hermano del ganador de grado 3, Classier, quien ganó $433,577.

Jackpot Cree está inscrito en la sexta carrera con la monta de Junior Alvarado para JCREE Stables. La línea para esta carrera, donde participarán seis juveniles, tiene como favorito a The Town, con la monta de Irad Ortiz Jr., y Brad Cox como yunta. Luego están Hawk y Pike.

Laurel Park: La jornada del viernes contará con nueve carreras

La séptima de la jornada fue reservada para un Maiden Special Weight por $47.000 en 1.200 metros, donde está inscrito el debutante Bring the Smoke, un hijo de la yegua Covey Trece, una ganadora de cuatro carreras con ganancias de $329.303 que dentro de su campaña se llevó el Charles Twon Oaks (G3). Bring the Smoke, tendrá como rivales a considerar Lannister, Lonesome Road y Stanza.

Turfway Park: Un total de diez carreras programadas para el viernes

La quinta carrera de la jornada nocturna fue reservada para un Maiden Special Weight por $100.000 en 1.200 metros, con la inscripción de 12 juveniles de primer año y un elegible. Envision y Join harán su estreno. Envision es un hijo de Into Mischief en la yegua Dreamologist, ganadora de prueba de Grado 3, con una campaña de cuatro victorias y una producción de $203.710.

Join es un potro hijo de Connect, entrenado por Thomas Drury Jr., y que será guiado por Irving Moncada. El hijo de la yegua Amen Again por Awesome Again es medio hermano del ejemplar Sprawl, ganador del West Virginia Governor’s Stakes (G3) y un segundo lugar en el Stephen Foster S. (G2), con una campaña de cuatro victorias y producción de $493.861.