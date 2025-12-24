¡Una cosa de locos! Fue echado de Laurel Park entrenador chileno que ganó el campeonato en Maryland durante seis años seguidos

Suscríbete a nuestros canales

Según un comunicado breve del operador de Laurel Park, el entrenador Claudio González, quien ha sido campeón por seis años seguidos desde 2017 hasta 2022, ha sido expulsado de este recinto hípico por "infringir las normas del Maryland Jockey Club".

Claudio González expulsado de Laurel Park

El entrenador en cuestión violó la norma que indica “Cualquier entrenador o propietario que tenga establos en una instalación de MJC y que participe directa o indirectamente en el transporte de un caballo desde una instalación de MJC a un matadero o una casa de subastas dedicada a la venta de caballos para el sacrificio tendrá prohibido tener establos en cualquier instalación de MJC. Esta política también se aplica a cualquier acción relacionada con el transporte de un caballo desde una instalación de MJC cuyo resultado final sea el sacrificio del caballo”

Tras una investigación realizada por la Autoridad de Integridad y Seguridad Hípica, sobre una potra que había entrenado González terminó en un corral de sacrificio en Kansas, pero añadió que la potra pudo ser rescatada y se encuentra en un nuevo hogar.

Claudio González, nacido en Santiago de Chile, consiguió su primera victoria en 2012 y ganó un total de 18 títulos de entrenador individual entre Laurel y Pimlico. El entrenador ensilló a los ganadores de más de 100 carreras anualmente entre 2017 y 2022, ganando a una tasa de hasta el 25 por ciento en 2017 y 2018.

González no ha presentado un caballo en Laurel Park ni en ningún otro hipódromo desde el 14 de diciembre de 2025, y hasta esa fecha en la presente temporada tiene 41 victorias.