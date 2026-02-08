En la ruta al Kentucky Derby: Renegade con Irad Ortiz Jr., se llevó en gran forma el Sam F. Davis Stakes de $250,000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el hipódromo de Tampa Bay Downs realizó cuatro pruebas stakes, entre ellas el Sam F. Davis Stakes de $250,000 en distancia de 1.700 metros, que otorgó 20-8-6-4-2 puntos de clasificación para el Kentucky Derby a sus mejores finalistas. Esta prueba atrajo a ocho potros de tres años, en la que Renegade, se impuso de manera categórica para alcanzar sus primeros 20 puntos, camino a las Rosas.

Tampa Bay Down: Renegade atropello con Ortiz Jr., para someter al grupo que le salió al paso

El Sam F. Davis Stakes, fue una carrera muy disputada en la que varios potros cambiaron de liderazgo. Pero Irad Ortiz Jr., con Renegade, siempre se mantuvo muy cómodo en posiciones intermedia, donde esperó el momento preciso para avanzar con fuerzas y tomar el control de la prueba, a unos 100 metros del final.

La edición 46 de la carrera de milla y dieciséisavos (1,700 m) para potros de 3 años en la pista principal es una carrera de puntos "Camino al Derby de Kentucky", en la cual Renegade, consiguió esta preparatoria para la carrera más importante del óvalo de Oldsmar, el Tampa Bay Derby (G3) de $400,000, que se disputará el 7 de marzo.

Este hijo de Into Mischief en Spice Nice por Curlin, consiguió su primera victoria en cuatro presentaciones y colocó su producción en $199,000 para sus conexiones del Low, Robert, Low, Lawana L. y Repole Stable. El tiempo de la prueba fue de 1:43.54 (103”2).

Para Todd Pletcher este fue su octavo Sam F. Davis, que incluye cinco entre 2010 y 2023, cuando la carrera se clasificó como una carrera de Grado 3.