Fórmula ganadora: Torres y Casse repiten la dosis con Silent Tactic en el millón de dólares del Southwest Stakes (G3)

Suscríbete a nuestros canales

Mediana sorpresa se vivió este viernes 6 de febrero en el hipódromo de Oaklawn Park con la disputa de la prueba estelar, el Southwest Stakes (G3). Con una bolsa de $1,000,000, la victoria fue para Silent Tactic, el hijo de Tacitus que repitió la fórmula ganadora del Martha Washington Stakes: el jinete Cristian Torres y el entrenador Mark Casse.

El tresañero se adjudicó los 20 puntos destinados al primer puesto en la ruta al Kentucky Derby. Tras accionar desde el penúltimo lugar y superar múltiples tropiezos, Silent Tactic descontó terreno con una actuación impresionante que dejó boquiabiertos a los presentes en el circuito de Hot Springs.

Un ascenso meteórico tuvo Silent Tactic en la ruta al Kentucky Derby

Al mostrar un gran ritmo de competencia mientras en la delantera se libraba una fuerte lucha por la vanguardia, Silent Tactic demostró ser un ejemplar con un futuro brillante. La distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros) en Oaklawn Park representa un reto particular, debido al poco espacio que existe entre la meta y la primera curva.

D’Code, conducido por Luis Sáez, marcó el ritmo durante gran parte del trayecto con parciales de 23.52, 47.52 y 1:12.81. Al entrar en la recta final, Soldier N Diplomat y Buetane (presentado por Bob Baffert) atacaron al líder, quien resistió valientemente hasta donde sus fuerzas lo permitieron.

En los últimos 100 metros, Silent Tactic apareció como una centella por el lado exterior. En un gesto de euforia, su piloto boricua, Cristian Torres, se levantó en los estribos poco antes de cruzar el espejo, asegurando una cómoda ventaja de 3 1/4 cuerpos. El tiempo final fue de 1:44.85 para los 1,700 metros en arena. Soldier N Diplomat, Buetane y Rancho Santa Fe completaron el orden de la superfecta.

Linaje y dividendos finales producidos por Silent Tactic

Silent Tactic es un hijo de Tacitus en Magical Sign por Gun Runner, criado por Don Alberto Corporation en Kentucky. El ejemplar defendió las sedas de John C. Oxley. En las apuestas, el ganador pagó $26.00 a Ganador, $12.60 a Placé y $6.80 a Show. Soldier N Diplomat devolvió $9.00 y $5.00, mientras que Buetane pagó $3.20 a Show. El premio para el primer lugar ascendió a $495,000.