Este atleta representa a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 verán a Nicolás Claveau en acción, quien será el primer atleta venezolano en competir en esquí de fondo en la historia de este evento.

Del 6 al 22 de febrero de 2026, las dos ciudades ubicadas al norte del país italiano albergarán distintos eventos como hockey sobre hielo, patinaje artístico y velocidad, así como esquí alpino, curling, bobsleigh, luge y skeleton.

Venezuela presente en los JJOO de Invierno

Durante la inauguración de estos JJOO, Nicolás Claveau hizo acto de presencia en el desfile como el único atleta y abanderado de Venezuela. Junto a él estuvo Guillermo Racero, quien ejerce como jefe de misión y entrenador de Claveau.

El esquiador de 20 años nació en Lechería, estado Anzoátegui, pero a los dos años se mudó a Canadá y creció en Quebec. Si bien sus inicios en el deporte fueron representando a dicho país, al final su deseo por competir con los colores de Venezuela se hizo realidad tras sumar los puntos necesarios en la Copa del Mundo de la FIS, en Finlandia, en diciembre de 2025.

El debut de Nicolás Claveau en los JJOO de Invierno será el 10 de febrero en la prueba de sprint 1.5 km. Luego, el día 13 competirá en la prueba de 10 km en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.