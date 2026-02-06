No todo es fútbol: latinoamericanos que triunfan en deportes no tradicionales

Suscríbete a nuestros canales

En Latinoamérica, el fútbol es el deporte rey, y lo lleva siendo desde hace décadas, definiendo identidades nacionales en citas que van desde las eliminatorias mundialistas hasta las ligas locales de cada país.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva generación de deportistas latinoamericanos que han decidido romper con ese estereotipo de que todo ha de ser fútbol en el deporte sudamericano. Disciplinas como los deportes electrónicos (eSports), la escalada o el skateboarding han diversificado el perfil de practicantes y audiencias, y sus éxitos globales en estas modalidades no se han hecho esperar.

La importancia de los patrocinios y el apoyo corporativo

Buena parte de la “culpa” del auge de estas modalidades deportivas está en el creciente apoyo de las empresas a deportes alternativos, especialmente dada la saturación de sponsors en el mercado del fútbol y a una relativa disminución del interés por este deporte entre los más jóvenes.

Si bien es cierto que algunos patrocinadores, como los casinos online fiables en España, siguen apostando fuerte por el fútbol latinoamericano, especialmente ante la imposibilidad legal de poner sus marcas y logos en los equipos de las ligas de su país, otros mecenas han expandido su apoyo a otras disciplinas deportivas.

Una de las que más miradas está atrayendo es la de los eSports, donde países como Brasil, México y Argentina cuentan ya con millones de practicantes, y empresas tan potentes como Doritos, Coca-Cola o Claro Gaming se han lanzado a patrocinar eventos, equipos y contenido, al ver ahí una sólida fuente de ingresos.

eSports, un nuevo campo de juego

Y es que los nativos digitales han convertido los deportes electrónicos en una de las disciplinas deportivas que más crece en todo el mundo, tanto entre quienes lo practican como entre sus espectadores.

Esta combinación única de entretenimiento y deporte no ha pasado desapercibida en Latinoamérica, con organizaciones, equipos y estrellas individuales que compiten en torneos internacionales de juegos como League of Legends, Counter Strike, Clash Royale o Valorant.

La escena competitiva latina destaca cada vez más, tanto en ligas regionales como en eventos globales como la pasada Esports World Cup 2025, que se celebró en Arabia Saudí entre julio y agosto de este año pasado, y donde jugadores y equipos del continente, como el brasileño Caique Oliveira, el argentino Saadhak o el peruano Timado demostraron un gran nivel frente a rivales de todo el mundo.

Si hablamos de competiciones por equipos, entre los que más destacan está Isurus, agrupación argentina que es un referente en League of Legends, siendo el equipo que más trofeos ha ganado en la Liga Latinoamericana. Por su parte, el equipo mexicano formado por los jugadores Amir, Castillo y zDark han conseguido grandes resultados en Call of Duty, donde llegaron a quedar cuartos en las Warzone WorldSeries de 2023.

Otros equipos como HEROIC, formado totalmente por jugadores latinos, o Team Liquid, compuesto en su totalidad por mexicanos, también han tenido destacadas participaciones en torneos internacionales de eSports, compitiendo en juegos como Dota 2 o Apex Legends.

Skate: deporte y creatividad urbana

El skateboarding ya no es solo cosa de tribus y subculturas urbanas. Desde que se convirtiera en disciplina olímpica en Tokio 2020, los skaters han pasado a ser considerados deportistas de pleno derecho, y Latinoamérica ha aportado unos cuantos nombres importantes a la escena internacional.

Entre ellos destaca el de Pedro Barros, skater brasileño que, además de haber ganado varios títulos en los X Games, fue medallista en Tokio 2020, poniendo al skate latinoamericano en el mapa mundial con una mezcla de creatividad y estilo, sin perder las raíces urbanas de este deporte.

Por su parte, la mexicana Itzel Granados también representó a su país en los mencionados Juegos Olímpicos de 2020, y su presencia en eventos internacionales ha sido constante desde entonces. Granados juega también un papel importante a la hora de dar visibilidad a la presencia femenina en un deporte tradicionalmente dominado por hombres, fomentando iniciativas para promover la inclusión de las mujeres en el skate.

El surf, un imprescindible en Latinoamérica

A nadie se le escapa que Latinoamérica tiene algunas de las mejores costas y olas del mundo. Así, es simple lógica que el surf sea un deporte cada vez más popular en el continente, y que los surfistas latinos triunfen en eventos internacionales, donde los jóvenes talentos aprovechan los circuitos juveniles para destacar como futuras promesas.

Entre los surfistas más destacados de Latinoamérica podemos citar a Alan Cleland, mexicano que ha competido en la World Surf League y ha ganado títulos como el ISA World Surfing Games; o el brasileño Filipe Toledo, dos veces campeón mundial y uno de los referentes actuales en el mundo del surf.

Escalada y BMX, riesgo sin fronteras

La escalada deportiva o el BMX estilo libre, a pesar de ser considerados “deportes de riesgo”, también han experimentado un importante crecimiento, una vez más tras su paso por unas olimpiadas, en este caso París 2024.

En escalada destacan nombres como los de los chilenos Joaquín Urrutia o Anahi Riveros, ambos ganadores de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Escalada Olímpica en 2024, en las especialidades de dificultad y velocidad, respectivamente.

Por su parte, en BMX destacan las hermanas gemelas LizSurley y QueenSaray Villegas. Lizsurley ganó en septiembre de 2025 el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, compitiendo frente a las siete mejores riders latinas, entre las que también estaba su hermana QueenSaray, diploma olímpico en París 2024.

La trayectoria de las “Gemelas BMX”, como se las conoce en el mundillo, está plagada de títulos, medallas y triunfos, y son un factor importante en el crecimiento de este deporte en Latinoamérica.