MLB: Venezolano Jairo Iriarte regresa a Triple A tras paso en Waivers

Los Medias Blancas de Chicago han tomado una decisión drástica respecto al futuro inmediato de una de las piezas que llegó con etiqueta de promesa a la organización. El lanzador derecho venezolano, Jairo Iriarte, ha sido enviado directamente a Triple-A Charlotte tras superar el proceso de waivers, una noticia que confirma el complejo momento que atraviesa el joven serpentinero en el sistema de Grandes Ligas.

Un talento que perdió la brújula en el montículo

Iriarte, de 24 años, fue designado para asignación la semana pasada en un movimiento que buscaba abrir espacio en el roster de 40 hombres de Chicago. Al no ser reclamado por ninguna otra organización, el derecho permanecerá bajo el control de los Medias Blancas, aunque ahora sin el estatus de ligamayorista protegido.

La caída en desgracia de Iriarte no es casualidad. Durante la temporada pasada en Triple A, sus números fueron alarmantes: una efectividad de 7.24 y un WHIP de 1.96 en 46 entradas de labor. Lo que más preocupa a la gerencia del sur de Chicago es la alarmante relación de 48 ponches frente a 37 boletos, una estadística que refleja una alarmante falta de control sobre sus pitcheos.

El peso de ser la moneda de cambio por Dylan Cease

Para entender la expectativa que rodeaba a Jairo Iriarte, hay que remontarse al canje que envió a Dylan Cease a los Padres de San Diego antes de la campaña 2024. Iriarte fue una de las piezas clave que recibió Chicago en ese movimiento, siendo considerado en su momento uno de los prospectos más interesantes del sistema de San Diego.

Aunque debutó en las Grandes Ligas ese mismo año con una efectividad engañosa de 1.50 en seis episodios, los síntomas de su descontrol ya eran visibles: otorgó ocho bases por bolas frente a solo seis ponches. Esa tendencia se agudizó en 2025, donde una tasa de boletos del 16.7% en las menores terminó por sentenciar su salida del roster principal.

A pesar de haber sido sacado del roster de 40, los Medias Blancas no han tirado la toalla por completo. El equipo le ha extendido una invitación al Spring Training como jugador fuera del roster.