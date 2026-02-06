MLB: Los jugadores siguen invictos en sus audiencias de arbitraje

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de arbitraje de las Grandes Ligas ha comenzado con una tendencia clara y sorprendente en este 2026. El relevista dominicano Edwin Uceta se convirtió en el protagonista de la jornada al ganar su caso contra los Rays de Tampa Bay, sumándose a una racha histórica donde los peloteros han salido victoriosos en todos los enfrentamientos legales frente a sus organizaciones en lo que va de pretemporada.

El derecho Edwin Uceta, representado por la agencia Nova Sports, logró convencer al panel de arbitraje de que su rendimiento en la loma justificaba una compensación mayor a la ofrecida por la directiva de Florida. Según los informes de Ari Alexander de 7News, el lanzador percibirá un salario de 1.525 millones de dólares para la campaña 2026.

La cifra otorgada representa un triunfo significativo frente a los 1.2 millones de dólares que los Rays habían depositado en su propuesta inicial. Esta diferencia de más de 300.000 dólares no solo impacta las finanzas personales del jugador, sino que también establece un precedente sobre cómo se está valorando el mercado de relevistas con capacidad de generar ponches y estabilidad en los innings intermedios.

5-0 en las audiencias

Lo que está ocurriendo este año en las oficinas de MLB no es habitual. Con la victoria de Uceta y el reciente fallo a favor de Graham Ashcraft contra los Rojos de Cincinnati, el marcador global de las audiencias de arbitraje se sitúa en un contundente 5-0 a favor de los jugadores.

Históricamente, los equipos suelen tener una ligera ventaja o mantener un equilibrio en estas disputas, pero la preparación de los agentes y la solidez de las estadísticas avanzadas parecen estar inclinando la balanza. Además de Uceta y Ashcraft, otros dos jugadores ya habían asegurado sus pretensiones salariales en días previos; el más histórico sucedió el pasado jueves cuando Tarik Skubal ganó su caso de arbitraje con los Tigres de Detroit donde recibirá 32 millones de dólares en 2026, originalmente, el equipo estaba ofreciendo solo 19; dejando a las organizaciones en una posición defensiva poco común.