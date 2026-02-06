Francisco Arrieta busca su victoria 1.100 este viernes en las selectivas de Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

El jinete zuliano Francisco Arrieta conquistó la novena carrera del jueves en el hipódromo de Oaklawn Park. Con este triunfo en la superficie de arena, el profesional venezolano quedó a solo un éxito de alcanzar las 1.100 victorias de por vida en los Estados Unidos.

Resumen de la victoria del jueves

Arrieta impuso condiciones en un Starter Allowance de $38.000 sobre 1.400 metros en arena. Condujo al ejemplar Air of Defiance, pupilo de la entrenadora Jade Cunningham, hacia el primer lugar.

Los parciales de la competencia destacaron por su velocidad:

400 metros: 21.97

21.97 800 metros: 45.37

45.37 1.000 metros: 57.67

57.67 Tiempo total: 1:10.21 (remate de 12.54 en los últimos 200 metros).

El triunfo de Arrieta devolvió dividendos de $11.20 a Ganador, $5.80 al Place y $2.80 al Show.

Retos de alto nivel: Viernes de Stakes y ruta al Derby

Para este viernes, "Pancho" Arrieta tiene una agenda de nueve montas en una cartelera de 12 competencias, todas programadas en la pista de arena. El zuliano participará en los cuatro eventos selectivos del día, incluido el prestigioso Southwest Stakes (G3), prueba que otorga puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky.

Sus compromisos en los Stakes (todos en arena) son:

Martha Washington Stakes ($300.000): Montará a la favorita Counting Stars (ML 5-2) en 1.700 metros, bajo la preparación de Mark Casse. General MacArthur Overnight Stakes ($135.000): Hará dupla con el entrenador Randy Morse sobre el ejemplar Keen Cat en 1.800 metros. Bugler Overnight Stakes ($135.000): Conducirá a Pistol, del establo de Thomas Van Berg, en un recorrido de 1.200 metros (ML 12-1).

Southwest Stakes (Gr. 3) ($1.000.000): Llevará las riendas de Spirit of Royal, del preparador Dallas Stewart. Este evento sobre 1.700 metros es el plato fuerte en su camino hacia los 20 puestos del Derby.

Para obtener un análisis detallado de las estadísticas y el desempeño de los jinetes latinos en los hipódromos más importantes del mundo, visita Meridiano.net. Accede a nuestro portal informativo para mantenerte al tanto de cada resultado y cronograma de la hípica internacional