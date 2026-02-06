¡Está de regreso! La campeona tresañera de 2025 enfrentará a seis oponentes en el Bayakoa Stakes (G3)

Suscríbete a nuestros canales

Nitrogen, ganadora del premio Eclipse Awards como Campeona Potra de 3 años, tras una campaña de cinco victorias de Grado el año pasado, regresa a la acción luego de su segundo lugar en la Breeders’ Cup Distaff (G1) el pasado mes de noviembre.

La entrenada por Mark Casse, llegó a Oaklawn Park, a mediados de enero con miras para el Apple Blossom Stakes (G1) el 11 de abril, sin embargo, se adelantó su primera carrera como yegua madura en el Bayakoa Stakes (G3) de $250,000 a correrse este sábado 7 de febrero en el hipódromo de Oaklawn Park, situado en Hot Springs, Arkansas.

Nitrogen lista para mantener su hegemonía

La novena carrera del sábado en Oaklawn Park, fue reservada para el Bayakoa Stakes (G3) de $250,000 en la que siete yeguas maduras se verán la cara en esta carrera de 1.700 metros en pista de arena.

Nitrogen, es una hija de Medaglia d'Oro, que será guiada por José Luis Ortiz, enfrentará a seis rivales, entre ellas a Quietside, una hija de Malibú Moon, ganadora del Honeybee Stakes (G3) y Fantasy Stakes (G2), en este mismo circuito.

Quietside, con la monta de Ricardo Santana Jr., regresa luego de un segundo lugar en el Comely Stakes (G3) en diciembre en Aqueduct, New York. Por otro lado, Mark Casse, también presenta a Nerazurri, que viene de ganar el Oaklawn Sports Overnight Stakes, el 1 de enero.

Rose Palace, Peignoir, Miss Authentic y In Just My Heels, completan el gate de esta prueba que está programada para la novena del sábado. Con hora de partida 6:13 p.m., hora venezolana.