MLB: Piratas blindan su rotación con este mexicano

Suscríbete a nuestros canales

Los Piratas de Pittsburgh han llegado a un acuerdo por una temporada con el derecho mexicano José Urquidy. La noticia, adelantada inicialmente por Will Sammon de The Athletic y confirmada en los detalles financieros por Jon Heyman del New York Post, marca un punto de inflexión en la agencia libre del equipo tras el intento fallido por hacerse con los servicios de Framber Valdez.

Detalles del contrato

El acuerdo entre los Piratas y Urquidy se ha pactado por un valor de 1.5 millones de dólares garantizados por el año 2026. No obstante, el contrato incluye diversos incentivos por rendimiento que podrían elevar considerablemente la cifra final, una estructura lógica para un lanzador que busca recuperar su estatus de abridor confiable tras un periodo marcado por las lesiones.

Uno de los factores determinantes en esta firma es el reencuentro de Urquidy con Bill Murphy, actual coach de pitcheo de Pittsburgh. Murphy trabajó estrechamente con el mazatleco durante su etapa dorada en los Astros de Houston (2021-2024), donde el mexicano se consolidó como una pieza infravalorada pero sumamente eficiente en la rotación de un equipo contendiente.

El camino luego de la Tommy John

El historial reciente de Urquidy ha sido un desafío constante. Después de una sólida efectividad de 3.81 entre 2021 y 2022, los problemas físicos aparecieron en 2023 con lesiones en el hombro, seguidos por una rotura de ligamentos en 2024 que derivó en la cirugía Tommy John. El 2025 fue un año de transición donde apenas pudo registrar 2.1 entradas con los Tigres de Detroit en septiembre.

Sin embargo, las señales de recuperación son sumamente alentadoras. Urquidy mostró un nivel dominante durante su reciente participación en la Liga Mexicana del Pacífico, exhibiendo la velocidad y el control que lo caracterizaron. En las menores el año pasado, dejó una efectividad de 2.91, demostrando que su brazo vuelve a estar a la altura de las exigencias del máximo nivel.

Ventajas en el PNC Park

Más allá de la salud, el cambio de aires hacia Pittsburgh representa una ventaja invaluable para el mexicano. Históricamente, Urquidy ha sufrido contra bateadores derechos debido a las dimensiones del Minute Maid Park de Houston, cuya corta distancia por el jardín izquierdo castigaba sus elevados.

El PNC Park, conocido por ser uno de los estadios más difíciles para los bateadores derechos debido a su profundo jardín izquierdo y el muro elevado, se adapta perfectamente al perfil de Urquidy. Con un cambio de velocidad de élite que suele neutralizar a los zurdos (quienes apenas le batean para .203 de por vida), el entorno de Pittsburgh podría ayudarlo a reducir drásticamente el daño recibido por los diestros.