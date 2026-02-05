John Velázquez a tres lauros de llegar a 6.800 victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jockey puertorriqueño John Velázquez buscará con sus compromisos de montas de este fin de semana en el Championship Meet de Gulfstream Park, de alcanzar la cifra de 6.800 triunfos en su carrera como jinete profesional en Estados Unidos.

Estados Unidos: John Velázquez a tres triunfos de los 6.800 en Estados Unidos

La jornada laboral del astro boricua comenzó este jueves con un triunfo en séptima carrera con el ejemplar Sapphire Beach (Irlanda), del trainer George Arnold II, en un Allowance Optional de $86.000.

Para la jornada de compromisos del viernes, el puerorriqueño tiene cuatro montas a cumplir, de las cuales, dos serán en grama y dos en arena, y seguidas desde la sexta prueba hasta la novena carrera del viernes, donde sobresale la conducción del purasangre Abientot del trainer Mark Casse.

Para el día sábado, John Velázquez tiene hasta siete montas a realizar, y la mas importante será en el Ladie’s Turf Sprint Stakes de $125.000 en grama, con la yegua Without Cause, pensionado de Mark Casse.

Por último, en la jornada de carreras del domingo, el astro concluirá la semana de montas con cinco presentaciones más, de las cuales, dos de ellas, será con ejemplares del entrenador Todd Pletcher, primero en la cuarta prueba en un Maiden Special de $84.000 en arena con Wiretapped, y en la séptima con Freaky, en un Maiden Special de $84.000.