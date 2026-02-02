Hazaña histórica: John Velázquez iguala récord de Stakes de Jerry Bailey en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El astro puertorriqueño escribe una nueva página dorada en la hípica estadounidense. Tras su victoria en el Holy Bull Stakes (G3) el pasado sábado, John Velázquez alcanza una cifra mítica y coloca su nombre a la par del legendario Jerry Bailey en un rubro histórico que paraliza el óvalo de Florida.

Gulfstream Park: John Velázquez iguala a Jerry Bailey

La última competencia del sábado en Gulfstream Park acogió una nueva edición de este evento clasificatorio para el Kentucky Derby. El ejemplar Nearly, bajo la preparación de Todd Pletcher y la conducción de Velázquez, cruzó la meta en primer lugar con un tiempo oficial de 1:44.52 para los 1,700 metros en arena.

Con este éxito, el látigo boricua suma su segundo triunfo en el historial del Holy Bull y eleva su cuenta personal a 172 victorias en Stakes de Grado dentro de Gulfstream Park. Esta cifra consolida su liderato absoluto en la historia del recinto, por encima de los 170 triunfos que ostenta el retirado Jerry Bailey.

Asimismo, este triunfo permite a Velázquez igualar al astro norteamericano en el departamento de Stakes totales ganados, lo que sitúa a ambos como los jinetes más ganadores de todos los tiempos en pruebas selectivas en el óvalo de Hallandale Beach. El "Salón de la Fama" puertorriqueño reafirma así su dominio en el Championship Meet.