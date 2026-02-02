Alcaraz destroza este récord del "Big Three"

Suscríbete a nuestros canales

Con su reciente victoria en el Australian Open 2026, Carlos Alcaraz no solo ha completado el Grand Slam de carrera (ganar los cuatro grandes), sino que ha establecido un estándar de precocidad que deja atrás las estadísticas de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic a su misma edad.

A sus 22 años, el murciano ya suma 7 títulos de Grand Slam, consolidándose como el jugador más dominante de la historia en el inicio de su carrera profesional.

Alcaraz vs el Big Three

La métrica es incontestable. Al comparar los trofeos en las vitrinas a la edad de 22 años y 8 meses, "Carlitos" no solo lidera, sino que duplica y hasta sextuplica los registros de las leyendas que dominaron el deporte por dos décadas.

Tenista Títulos GS Detalle de los Trofeos Carlos Alcaraz 7 1 Australian Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open Rafael Nadal 5 4 Roland Garros, 1 Wimbledon Roger Federer 1 1 Wimbledon Novak Djokovic 1 1 Australian Open

El impacto en la historia del tenis

Muchos analistas se preguntan ahora si el techo de Alcaraz es el récord absoluto de 24 Grand Slams. Si mantenemos la proyección matemática, el español lleva un ritmo muy superior al de cualquier otro tenista en la Era Abierta.

Mientras que Federer explotó tardíamente y Djokovic tuvo que esperar a 2011 para iniciar su verdadera era de dominio, Alcaraz ha comenzado su tiranía desde el primer día. Superar los 4 Slams de Nadal a esa edad parecía imposible; llegar a 7 es, sencillamente, de otro planeta.