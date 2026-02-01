Carlos Alcaraz con esta marca es el más joven de la historia

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz escribió una página dorada en la historia del tenis de la ATP. El español ganó su primer Australia Open, único título de los Grand Slam que le faltaba. De esta manera el murciano está demostrando que hay generación de relevo para cuando se retire Novak Djokovic.

Alcaraz al ganar en Australia se convierte en el hombre más joven en completar el circuito de Grand Slam. Con apenas 21 años, el español superó lo logrado por Rafael Nadal con 24 años; una diferencia de edad impresionante para un tenista que apenas comienza su camino en la ATP.

El triunfo en Australia Open se une a sus coronas previas en Roland Garros, Wimbledon y US Open, certificando su dominio en todas las superficies. Alcaraz apenas está entrando en su plenitud competitiva. Su combinación de potencia, creatividad y fortaleza mental le permite adaptarse a distintos escenarios.

¿Cómo ganó Carlos Alcaraz a Novak Djokovic en el Australia Open?

Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final del Australian Open 2026. De esta manera logró su primer título en Melbourne tras tres horas de batalla. El español remontó un primer set desastroso donde Djokovic dominó agresivamente desde la línea de fondo.

Alcaraz encontró su mejor versión desde el segundo set, rompiendo dos veces el servicio al serbio y dominando los intercambios desde la línea de fondo. La diferencia física resultó evidente en el tercer set: el español castigó con derechas demoledoras a un Djokovic con síntomas de fatiga.

El cuarto set fue el más ajustado con Novak salvando seis puntos de break en el segundo juego, manteniendo la igualdad hasta 5-5. Carlos combinó derechas pesadas con dejadas delicadas para quebrar el servicio del serbio en el momento decisivo, para celebrar por todo lo alto.

¿Qué viene para Carlos Alcaraz en 2026?

Carlos Alcaraz reveló en conferencia de prensa que sus próximos objetivos incluyen dominar los Masters 1000, ganar la Copa de Maestros (ATP Finals) y conquistar la Copa Davis con España. Actualmente le faltan varios Masters 1000 por conquistar para completar ese ciclo de prestigio.