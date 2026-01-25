Australia Open: Carlos Alcaraz apunta a la marca de legendario Björn Borg

Suscríbete a nuestros canales

El tenista español Carlos Alcaraz continúa su marcha implacable en el Abierto de Australia tras clasificarse para los cuartos de final al vencer al estadounidense Tommy Paul (20° ATP) con parciales de 7-6(6), 6-4 y 7-5. Con esta victoria, el murciano mantiene su registro inmaculado en el torneo al no haber cedido un solo set hasta la fecha.

Alcaraz con la mira en un récord

A sus 22 años, Alcaraz ha vuelto a inscribir su nombre en la historia del tenis mundial al superar a figuras como Björn Borg y Boris Becker como el jugador con más presencias en cuartos de final de Grand Slam antes de cumplir los 23 años. Además, se convierte en el decimocuarto hombre en la Era Abierta en alcanzar al menos tres veces los cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam.

Desarrollo del encuentro

A pesar de un inicio dubitativo donde Paul logró una ventaja temprana de 2-0, Alcaraz recuperó el control en el octavo juego del primer set. El partido sufrió una interrupción de quince minutos durante el tie-break inicial debido a un golpe de calor sufrido por un espectador, incidente que no mermó la concentración del español.

Alcaraz mejoró su saque, el cual, fue clave para neutralizar los recursos de Paul y cerrar el duelo en sets corridos. "Me estoy sorprendiendo a mí mismo, para ser honesto", declaró Alcaraz a pie de pista tras el encuentro. "He hecho algunos cambios en el saque y han funcionado bien; estoy contento de ver esa mejoría en cada set".

Próximos objetivos

El número uno del mundo regresará a la pista el próximo martes para disputar su decimocuarta fase de cuartos de final en un Major. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el ídolo local Alex de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. De avanzar, Alcaraz se situaría a solo dos pasos de completar el Grand Slam (ganar los cuatro grandes), hito que le permitiría superar el récord de precocidad de Don Budge.

Asimismo, el español mantiene la mirada puesta en otro registro histórico: superar a Björn Borg como el jugador más joven en alcanzar los siete títulos de Grand Slam individuales.