Luisangel Acuña sigue encendido tras otra destacada jornada en el Spring Training

Si con algo ha quedado pendiente Luisangel Acuña en su corta carrera en Estados Unidos es con su ofensiva. Sin embargo, en este 2026 espera tener un rendimiento notable con su nueva organización y en el Spring Training sigue aumentando su promedio.

Durante la jornada de este martes, los Atléticos de Oakland están derrotando parcialmente 9 carreras por 7 a los Medias Blancas de Chicago. No obstante, el venezolano duplicó con el madero.

Luisangel Acuña suma otra jornada notable:

El ahora jardinero central, fue alineado como primer bate de los Medias Blancas y sumó cuatro apariciones al plato, antes de ser sustituido.

En ese lapso, Acuña conectó dos indiscutibles, lo que quiere decir que se embasó en la mitad de sus turnos y ya suma cuatro encuentros multihits en estos entrenamientos primaverales.

Luisangel Acuña exhibe un astronómico average en el Spring Training:

Con este accionar ante Oakland, el habilidoso venezolano aumentó su promedio a .421 en este Spring Training, luego de 21 turnos. En total, son siete los inatrapables de Luisangel, incluido un cuadrangular, un doble, dos bases robadas y tres carreras impulsadas.

Sin duda alguna, la "Presión" sigue enfocado en tener un campaña de consagración en la MLB y a su vez, en convertirse una pieza importante dentro de la estructura de Chicago, con quienes se estrenará en este 2026.