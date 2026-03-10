WBC: Puerto Rico suma un brazo grandeliga para los Cuartos de Final

Suscríbete a nuestros canales

El equipo nacional de Puerto Rico ha confirmado una noticia que modifica el panorama de su cuerpo monticular previo a la fase de eliminación directa. El lanzador derecho José Berríos se integrará oficialmente al roster dirigido por Yadier Molina, tras recibir la autorización correspondiente para participar en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol.

El regreso de un brazo experimentado a la rotación boricua

La confirmación llegó por parte del propio mánager, Yadier Molina, quien informó a los medios de comunicación que el lanzador de 31 años cuenta con el permiso necesario para lanzar y estará disponible por el resto del torneo internacional.

Berríos, un veterano con trayectoria establecida en las Grandes Ligas, aporta profundidad a un staff de lanzadores que enfrentará desafíos de alta intensidad a partir de la próxima ronda. Su llegada ocurre en un momento de impulso para la escuadra caribeña, que ha logrado hilvanar tres victorias consecutivas antes de su compromiso final de la primera etapa contra Canadá.

El derecho se une al grupo con la capacidad inmediata de ser utilizado en el rol que el cuerpo técnico determine. Molina enfatizó que contar con un brazo de este calibre brinda una ventaja importante.

Puerto Rico cierra la fase de grupos con inercia ganadora

Mientras se concreta el arribo del lanzador, el equipo se prepara para cerrar su participación en la ronda inicial este martes por la noche ante Canadá. Puerto Rico llega a este último encuentro con el objetivo de mantener la racha de triunfos y asegurar la mejor posición posible para los cruces de cuartos de final.