Así vivió Rihanna los minutos de tensión tras ataque a su propiedad

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde del 08 de marzo, Rihanna, A$AP Rocky y sus hijos vivieron minutos de tensión luego de que una mujer atacara a tiros su propiedad mientras todos se encontraban en el interior. Un informante relató a People lo que vivió la familia durante el asalto registrado con rifle estilo AR-15.

El episodio de violencia terminó con la detención de Ivanna Ortiz, responsable de efectuar al menos diez disparos a la mansión de la artista desde un Tesla Model 3 blanco. No se reportaron heridos, pero sí daños a la propiedad privada.

Rihanna aterrada por los disparos

La revista People contacto a una fuente cercana de la intérprete para constatar su estado y el de su familia. Según información de esta persona, para Rihanna la situación resultó “aterradora”.

A pesar de contar con estrictas medidas de seguridad en la vivienda, su privacidad se sintió vulnerada. “Rihanna escuchó los disparos, pero al principio estaba confundida sobre lo que había ocurrido”, comentó.

El pánico se apoderó de la familia tras escuchar las primeras detonaciones. Los proyectiles impactaron principalmente los portones y muros exteriores sin causar daños en el interior de mansión donde se encontraba la cantante.

Más detalles del ataque

Cerca de la 01:15 del domingo 08 de marzo la Policía de Los Ángeles un llamado por un tiroteo en una zona residencial exclusiva. Al llegar, la sospechosa se había dado a la fuga, sin embargo, poco tiempo después fue identificada y se produjo su arresto inmediato gracias a la descripción de su perfil y el modelo de auto donde viajaba.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, Armen Arias, confirmó a Los Angeles Times que la atacante debe pagar una fianza de USD 10,225 millones, mientras tanto se mantiene tras las rejas.