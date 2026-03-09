Mansión de Rihanna fue atacada a disparos

Suscríbete a nuestros canales

La lujosa mansión que tiene la cantante Rihanna en Beverly Hills, California, fue atacada por una mujer. Según información en diversos medios fue durante la madrugada del domingo 8 de marzo que ocurrió el hecho, que alarmó a las autoridades, ya que una de las balas habría atravesado la pared.

Según información recogida por PEOPLE autoridades respondieron a un llamado, por una mujer sospechosa que fue detenida en el lugar con el arma.

Aunque no se reportaron heridos, la policía se encuentra realizando una investigación profunda para conocer más detalles de la delicada situación y cómo la mujer llegó a la mansión de la intérprete de “Umbrella”.

Detalles de la detenida

Según el medio Los Ángeles Time, la mujer tiene 30 años, parece no tener relación con la artista nacida en Barbados, y habría realizado unos diez disparos desde el interior de su vehículo a la lujosa casa.

Afirman que Rihanna, de 38 años, estaba en el momento de los disparos en el interior de su mansión, junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos RZA, Riot y Rocki.

La mujer estaba al bordo de un Tesla blanco, al otro lado de la calle.

Rihanna fuera de peligro

Una fuente reveló a PEOPLE que la ganadora de 9 Premios Grammy y su familia, están fuera de peligro, esperando que las autoridades puedan aclarar la situación lo más pronto posible.

“Todos están bien”, aseveró la fuente.

En internet corren imágenes y videos de la policía en el lugar, que cerraron con cintas amarillas y buscando cualquier información sobre la situación.