Rihanna comienza el 2026 posando en lencería roja ¡Mírala!

El 2026 comienza cargado de sensualidad y belleza para la cantante Rihanna. A través de las redes sociales la intérprete de “Umbrella” posteó imágenes luciendo sensacional con lencería, de su popular y respetada marca Savage X Fenty.

Rihanna en el 2026

La belleza de piel canela, ojos claros y nacida en Barbados, posteó el lunes 4 de enero un carrusel de fotografías, postando en sexy lencería como parte de su nueva colección repleta de encajes, volados, colores y un set de inspiración griega.

Las imágenes muestran como la madre de tres pequeños, ha recuperado su cuerpo de la maternidad. Además, que le encanta ser la imagen de la popular marca lanzada oficialmente en mayo del 2018.

Para Rihanna la nueva colección es seguir enalteciendo la feminidad de las mujeres a través de sus prendas que se adaptan a la perfección a los senos, retaguardia y piernas.

La colección estará disponible muy pronto para que las fanáticas de la marca y de “Riri”, puedan disfrutarlas y utilizarlas.

Sensualidad al máximo

“Afrodita ha entrada al chat, será nuestra entrega para el Día de San Valentín en vivo. Compra la colección el Día de San Valentín y encuentra tu pareja perfecta”, escribió Rihanna.

Desde que la estrella de la música decidió lanzar su marca de lencería es todo un éxito en el mercado, por su enfoque inclusivo, la diversidad que ofrece para mujeres de diversas tallas y la celebración de la confianza.

La intérprete no solo tiene Savage, sino también Fenty, su poderosa marca de maquillaje que ha elevado enormemente su patrimonio.