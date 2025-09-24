Farándula

Afirman que Rihanna se habría casado con el padre de sus tres hijos (+Detalles)

Medios han escrito sobre la supuesta ceremonia entre los artistas 

Por Elvis González
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Afirman que Rihanna se habría casado con el padre de sus tres hijos (+Detalles)
Rihanna y A$AP Rocky / Cortesía
Para nadie es un secreto que la cantante, compositora y empresaria Rihanna lleva una vida repleta de amor con el rapero A$AP Rocky. Juntos han creado su nido de amor, con la llegada de sus dos retoños llamados RZA y Riot.

Hoy la pareja de artistas son foco de noticias en los medios de comunicación por información que según habrían unido sus vidas, en una boda totalmente secreta y lejos del público.

Rumores tras entrevista

Todo comenzó hace algunos días cuando A$AP, intérprete del éxito “Sundress”, realizó una entrevista para la revista Elle, en la que se le preguntó por su amor y el futuro sentimental que veía con la estrella de Barbados, a lo que respondió.

“¿Cómo sabes que no soy ya su esposo? Aún no voy a confirmarlo”, comentó en la conversación, despertando múltiples especulaciones que ambos ya habrían sellado su amor, como marido y mujer, más ahora que esperan a su bebé.

En este sentido, el nacido el 3 de octubre de 1988 en la ciudad de Nueva York, dejó muy en claro que su vida al lado de la intérprete de “Don't stop the music”, la ve grande, firme y llena de felicidad, por la dinámica que han creado en casa.

“No hablamos mucho de trabajo, porque lidiamos con eso todo el día, todos los días. Cuando llegas a casa, se trata de la familia, se trata de tu relación, se trata de tu hogar. No se trata de todas esas otras tonterías”, indicó.

A$AP quiere una niña

Cuando al artista se le preguntó por el tercer bebé, no dudo en mencionar que espera que sea una niña, para darle amor y compañía a sus dos hermanitos mayores.

“Lo que realmente me gusta es criar una familia y amarlos, estar ahí. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña, hombre. Lo necesito”, aseveró.

