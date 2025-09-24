Afirman que Rihanna se habría casado con el padre de sus tres hijos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la cantante, compositora y empresaria Rihanna lleva una vida repleta de amor con el rapero A$AP Rocky. Juntos han creado su nido de amor, con la llegada de sus dos retoños llamados RZA y Riot.

Hoy la pareja de artistas son foco de noticias en los medios de comunicación por información que según habrían unido sus vidas, en una boda totalmente secreta y lejos del público.

Rumores tras entrevista

Todo comenzó hace algunos días cuando A$AP, intérprete del éxito “Sundress”, realizó una entrevista para la revista Elle, en la que se le preguntó por su amor y el futuro sentimental que veía con la estrella de Barbados, a lo que respondió.

“¿Cómo sabes que no soy ya su esposo? Aún no voy a confirmarlo”, comentó en la conversación, despertando múltiples especulaciones que ambos ya habrían sellado su amor, como marido y mujer, más ahora que esperan a su bebé.

En este sentido, el nacido el 3 de octubre de 1988 en la ciudad de Nueva York, dejó muy en claro que su vida al lado de la intérprete de “Don't stop the music”, la ve grande, firme y llena de felicidad, por la dinámica que han creado en casa.

“No hablamos mucho de trabajo, porque lidiamos con eso todo el día, todos los días. Cuando llegas a casa, se trata de la familia, se trata de tu relación, se trata de tu hogar. No se trata de todas esas otras tonterías”, indicó.

A$AP quiere una niña

Cuando al artista se le preguntó por el tercer bebé, no dudo en mencionar que espera que sea una niña, para darle amor y compañía a sus dos hermanitos mayores.

“Lo que realmente me gusta es criar una familia y amarlos, estar ahí. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña, hombre. Lo necesito”, aseveró.