Resultados de la reciente jornada en los playoffs de la LVBP

Durante este jueves, 8 de enero, continuó la acción en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con dos desafíos, como es costumbre y a continuación te mostraremos cómo quedaron los resultados.

La novena que tuvo la jornada fue la de los Navegantes del Magallanes y la pelota rodó nuevamente en la ciudad de Margarita, además también en Barquisimeto.

Cardenales mantiene el invicto:

En el primer encuentro de la noche, Adrián Almeida tuvo una gran actuación en el morrito, para guiar el triunfo de los Cardenales de Lara, quienes mantienen el invicto (3-0) en esta postemporada.

Los dirigidos por César Isturiz terminaron ganando con marcador de 3 carreras por 1, fabricando dos de ellas con cuadrangulares solitarios de Rafael Ortega y Jesús Bastidas respectivamente.

Águilas dividió en Margarita:

A punta de batazos las Águilas del Zulia regresaron a la senda victoriosa en la jornada de este jueves, luego de dividir en la miniserie de dos compromisos en el estadio Nueva Esparta (Margarita).

Los dirigidos por Lipso Nava fueron liderados por los sluggers José Pirela y Andrés Chaparro, para terminar superando 11 carreras por 5 a los Bravos de Margarita.