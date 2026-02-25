SPB: Anuncian el calendario oficial de la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para dar un nuevo "salto entre dos" en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y recientemente, acaba de ser publicado el calendario oficial de la temporada 2026.

14 quintetos divididos en dos conferencias (Occidental y Oriental) batallarán por el trono en esta edición, iniciando por la fase clasificatoria, en la que cada uno disputará 24 compromisos, comenzando el próximo 7 de marzo.

Así se disputará la jornada inaugural de la temporada 2026 de la SPB en la Conferencia Occidental:

- Pioneros del Ávila vs Brillantes del Zulia 6:00pm

- Trotamundos de Carabobo vs Frontinos de Táchira 6:00pm

- Gaiteros del Zulia (campeones actuales) vs Héroes de Falcón 7:00pm

*Cocodrilos de Caracas descansará en esta jornada.

Así se disputará la jornada inaugural de la temporada 2026 de la SPB en la Conferencia Oriental:

- Spartans de Distrito Capital vs Centauros de Bolívar 6:00pm

- Piratas de La Guaira vs Guaiqueríes de Margarita 6:00pm

- Marinos de Anzoátegui vs Panteras de Miranda 7:00pm.

*Diablos de Miranda descansará en esta jornada.

¿Cuándo culmina la temporada regular?

La temporada regular se efectuará hasta el 6 de mayo. Cada Conferencia cuenta con siete quintetos y cada uno de ellos tendrá dos duelos de local y dos de visitante ante sus rivales de Conferencia.

La emoción de esta nueva campaña de la Superliga podrás disfrutarla por la pantalla de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.