SPB

SPB: Anuncian el calendario oficial de la temporada 2026

La Superliga podrás disfrutarla nuevamente a través de las pantallas de Meridiano Televisión 

Por

Meridiano

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 09:17 pm
SPB: Anuncian el calendario oficial de la temporada 2026
Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para dar un nuevo "salto entre dos" en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y recientemente, acaba de ser publicado el calendario oficial de la temporada 2026.

NOTAS RELACIONADAS

14 quintetos divididos en dos conferencias (Occidental y Oriental) batallarán por el trono en esta edición, iniciando por la fase clasificatoria, en la que cada uno disputará 24 compromisos, comenzando el próximo 7 de marzo.

Así se disputará la jornada inaugural de la temporada 2026 de la SPB en la Conferencia Occidental:

- Pioneros del Ávila vs Brillantes del Zulia 6:00pm

- Trotamundos de Carabobo vs Frontinos de Táchira 6:00pm

- Gaiteros del Zulia (campeones actuales) vs Héroes de Falcón 7:00pm

*Cocodrilos de Caracas descansará en esta jornada.

Así se disputará la jornada inaugural de la temporada 2026 de la SPB en la Conferencia Oriental:

- Spartans de Distrito Capital vs Centauros de Bolívar 6:00pm

- Piratas de La Guaira vs Guaiqueríes de Margarita 6:00pm

- Marinos de Anzoátegui vs Panteras de Miranda 7:00pm.

*Diablos de Miranda descansará en esta jornada.

¿Cuándo culmina la temporada regular?

La temporada regular se efectuará hasta el 6 de mayo. Cada Conferencia cuenta con siete quintetos y cada uno de ellos tendrá dos duelos de local y dos de visitante ante sus rivales de Conferencia.

La emoción de esta nueva campaña de la Superliga podrás disfrutarla por la pantalla de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo SPB Sandy Alcántara
Martes 24 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto