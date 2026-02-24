Arranca la SPB 2026: Meridiano Televisión transmitirá el mejor baloncesto criollo

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La SPB iniciará su temporada 2026 el sábado 7 de marzo, en un torneo que reunirá a 13 equipos en la pelea por el título nacional.

Meridiano Televisión, el canal especialista en deportes, transmitirá juegos exclusivos de la ronda regular cada semana. Podrás verlos en vivo y en señal abierta gratuita para todo el país. También en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGO y Aba TV GO, garantizando cobertura total para los seguidores del baloncesto criollo.

En esta temporada participarán equipos como Brillantes del Zulia, Cocodrilos de Caracas, Diablos de Miranda, Frontinos del Táchira, Gaiteros del Zulia, Guaiqueríes de Margarita, Héroes de Falcón, Marinos de Anzoátegui, Panteras de Miranda, Pioneros del Ávila, Piratas de La Guaira, Spartans Distrito Capital y Trotamundos de Carabobo.

La ronda regular se jugará bajo el formato “Todos contra Todos” con 24 juegos por equipo (cuatro contra cada rival de su conferencia, dos de local y dos de visitante). Seguido se jugará el Play-In y playoffs al mejor de siete encuentros, hasta llegar a una Gran Final.

No te pierdas los mejores encuentros de la SPB desde el 7 de marzo por Meridiano Televisión con juegos exclusivos y una cobertura multiplataforma que no te puedes perder. ¡El canal de los especialistas en deportes!