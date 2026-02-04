Ex seleccionador de Venezuela llega a la SPB

Suscríbete a nuestros canales

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) acaba de recibir un sacudón. Lo que era un secreto a voces se ha confirmado: Fernando Duró, el hombre que guio los hilos de la Selección Nacional de Venezuela en los últimos años, regresa al ecosistema de clubes, y lo hace para convertir a Guaqueríes de Margarita en su nuevo fortín estratégico.

Con la llegada del estratega argentino, la liga no solo suma un nombre, sino una institución del banquillo. Duró no llega solo para dirigir; llega para imponer una metodología que ha sido probada en los escenarios más exigentes del baloncesto mundial.

Un currículo con quilates de oro

Hablar de Fernando Duró es repasar la historia dorada del baloncesto latinoamericano. Su carta de presentación es, sencillamente, inalcanzable para la mayoría:

🏅 Gloria Olímpica: Formó parte del cuerpo técnico de la Generación Dorada de Argentina que alcanzó el Oro en Atenas 2004 .

🏆 Dominio Sudamericano: Campeón con la selección albiceleste.

📋 Coleccionista de Títulos: Posee campeonatos en la liga argentina, en la liga venezolana y trofeos a nivel continental.

La pizarra que lo cambia todo

¿Qué gana el equipo con su llegada? La respuesta corta es: orden y lectura. Duró es conocido por ser un "obsesivo" de los detalles. Su estilo no se basa en el brillo individual aislado, sino en un sistema donde cada rotación y cada bloqueo tienen un propósito académico.

En el argot local, la llegada del coach ha sido calificada como extraordinaria, un término que refleja la excelencia y el respeto que impone su figura. Su capacidad para diseccionar al rival en tiempo real y su enfoque en la disciplina táctica prometen elevar el nivel competitivo de toda la conferencia.

El reto insular

La misión es clara: devolverle a la Isla el protagonismo absoluto. Con un técnico de este calibre, la organización envía un mensaje contundente al resto de la liga: están jugando para ganar el campeonato.

La experiencia de Duró en mundiales y torneos FIBA le otorga una ventaja competitiva en la gestión de egos y en la preparación de partidos de alta presión.