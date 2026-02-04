Gabriel Márquez: “Presentamos seis ejemplares y varios de ellos buscarán estar en el tope del marcador en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Gabriel Márquez se consolida como una figura a seguir de cerca en la próxima jornada dominical en el Hipódromo La Rinconada. En este arranque de meeting, el preparador acumula tres triunfos que lo ubican en la séptima casilla de una estadística sumamente reñida, la cual promete cambios constantes en las posiciones de vanguardia.

El equipo de Meridiano Web abordó a Márquez en su centro de operaciones en La Rinconada. Conocemos el peso de sus compromisos para esta semana y, por lo visto, varios de sus pupilos tienen el camino servido para obtener la victoria este domingo.

El primer compromiso es con el ejemplar Luigino que es parte de la nómina de la primera carrera en recorrido de 1.800 metros.

-Este ejemplar es ganador en este tiro de 1.800 metros, lo hace bien en los cuatro codos. Para esta oportunidad la carrera es bastante pareja, bonita y yo creo que a pesar de la presencia del caballo superior (Gran Yaco) que ha corrido los clásicos el nuestro puede tener oportunidad de estar en el tope del marcador.

-Luego en la tercera carrera hace su debut oficial la potra Katalina en recorrido de 1.100 metros.

-Esta potra la tenemos en un buen concepto, de verdad que ella ha hecho todo bien y Dios mediante esperamos ajustarla el jueves del aparato y si todo sale bien podemos estar en el tope del marcador.

Quinta carrera, luego de 56 días regresa a la pista la importada Dwtnmaddie Brown con la monta de Aray que ya la conoce.

-Ella lo hace muy bien, a pesar de que viene de fracasar en su última actuación. Se hicieron unas correcciones el jinete Aray la conoce e incluso la ha ganado, yo creo que ella va estar decidiendo para la gloria de Dios y estar en el tope del marcador.

En el 5y6 nacional a pesar del puesto de pista uno, que nos puedes decir del ejemplar Calgary.

-Este ejemplar en su carrera anterior, nuevamente bajo mi entrenamiento fue capaz de mejorar y arribar tercero. Ahora va a la serie de ganadores de 2,3 y 4, de superar el puesto de partida y brincar bien tengan la seguridad que va estar en el tope del marcador.

Para la carrera de los acumulados presenta a la yegua Mi Maritza que viene de sufrir tropiezos en su anterior.

-Esta yegua esta de turno en el lote, su última carrera la yegua agarró un fuerte tropiezo y ahora con la monta de Aray la yegua va decidir y ojalá estemos en el tope del marcador cerrando el telón en victoria para la gloria de Dios.

Nota: Posterior a la entrevista realizada al entrenador uno de sus presentados fue retirado (Piccina Mía)