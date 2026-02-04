Copa del Rey: Jon Aramburu quiere seguir su camino con Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

La Real Sociedad de los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera serán los protagonistas para la jornada de este miércoles 4 de febrero, correspondiente a los partidos de Cuartos de final en la presente temporada de la Copa del Rey.

El equipo violeta buscará dar un salto de élite cuando se enfrente desde el estadio de Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés, que intentará meterse entre los mejores del certamen, siendo una hazaña que no logran desde hace nueve campañas en España. La oncena dirigida por Pellegrino Matarazzo llega motivada tras eliminar en octavos a Osasuna en la tanda de penaltis y mantiene una buena dinámica en 2026 de la mano del lateral vinotinto, quien se ha convertido en pieza importante del equipo mostrando solidez en la banda y voz de mando en la zaga acumulando 1776 minutos en tres partidos disputados.

Alavés también llega con confianza después de victorias recientes en LaLiga y de superar a Rayo Vallecano en la ronda anterior. El duelo promete intensidad y rivalidad vasca, con ambos equipos dispuestos a darlo todo en un único partido de eliminación directa.

Valencia enfrenta al Athletic Club

En paralelo, Valencia CF y Athletic Club se enfrentarán también este miércoles en Mestalla en otro duelo de cuartos de final. El Valencia, en una temporada con altibajos en LaLiga, ve en la Copa una oportunidad para ilusionar a su afición y consolidar un proyecto que ha tenido más sombras que luces.

Por su parte, el Athletic Club llega con ganas de reivindicarse tras una campaña irregular y buscará imponer su carácter competitivo en un estadio exigente como el de Mestalla. El vencedor de este partido avanzará a las semifinales y acariciará la posibilidad de pelear por un título que históricamente ha sido muy valorado en ambos clubes.

Los cuatro equipos que saltarán a la acción en la venidera cartelera buscarán unirse al Barcelona, que aseguraron su presencia en las semifinales tras dejar en el camino (2x1) a Albacete, en la jornada de este martes por goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo.