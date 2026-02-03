Copa del Rey: Albacete descuenta a Barcelona gracias a Javier Moreno

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está disputando un auténtico partidazo contra el Albacete en la edición de la Copa del Rey 2025-26, que usted disfruta por la señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión. Ahora mismo, el juego tomó otro envión, tras el descuento del modesto equipo.

El tanto que puso el parcial 1-2 fue obra de Javier Moreno Arrones al minuto 87' del partido, para encarar el tramo final con toda la expectativa del mundo, ante la ilusión de los presentes.

Antes en el encuentro abrió el marcador Lamine Yamal, quien tuvo aparición al cierre del primer tiempo al minuto 39' y, posteriormente, el segundo de los culés fue obra de Ronald Araújo al 56'.