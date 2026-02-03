Copa del Rey: Barcelona gana con lo justo y avanza a semifinales

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey regresó a la acción este martes 3 de febrero y con un duelo estelar en la programación, con la presencia del FC Barcelona midiéndose al Albacete en los cuartos de final, que usted disfrutó por la señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión.

En el partido único los culés encaminaron la victoria con un tanto de Lamine Yamal, quien tuvo aparición al cierre del primer tiempo al minuto 39' y, posteriormente, el segundo de los culés llegó el segundo tiempo desde un cabezazo de Ronald Araújo al 56'.

Esa primera anotación por la vía de una gran combinación en la frontal entre Frenkie de Jong y Lamine, mientras que el segundo fue obra de la pelota parada, con una gran ejecución del zaguero uruguayo.

Sin embargo, cuando los azulgranas pensaban que todo iba a terminar sin contratiempos llegó la sorpresa de los locales, que puso en aprietos a los visitantes en el tramo final del duelo. Esa diana fue convertida por Javier Moreno Arrones al minuto 87' y dejó en suspenso el desenlace.

Barcelona sigue en la defensa del título

Los blaugranas son los vigentes campeones del torneo y quieren repetir lo conseguido en la campaña pasada en esa final ante Real Madrid, que también se disfrutó por Meridiano.

La siguiente instancia de los culés será la semifinal, en la que puede medirse a cualquiera de los ganadores de las llaves restantes: Valencia vs Athletic Bilbao, Alavés vs Real Sociedad y Real Betis vs Atlético de Madrid.

Hay que recordar que esa ronda de la Copa del Rey será la única en disputarse a doble juego en contraposición a lo que venía ocurriendo en las instancias anteriores que se disputaron a un solo partido.