MLB: Nuevo equipo: Eduardo Salazar se muda a la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Los Mellizos de Minnesota continúan moviendo sus piezas de cara a la temporada 2026. En un movimiento enfocado en fortalecer la profundidad de su cuerpo de lanzadores, la organización ha llegado a un acuerdo de ligas menores con el lanzador derecho venezolano Eduardo Salazar. El pacto incluye una invitación formal a los campos de entrenamiento, donde el serpentinero buscará ganarse un lugar en el roster de Grandes Ligas.

Una oportunidad de redención para el diestro venezolano

Eduardo Salazar, de 27 años, llega a las Ciudades Gemelas tras un periodo de altibajos en el sistema de los Nacionales de Washington. El año pasado, el diestro fue enviado a Triple A por la organización capitalina; sin embargo, en octubre optó por la agencia libre en busca de un nuevo comienzo. Su paso por las Mayores en la campaña anterior dejó estadísticas que, a primera vista, invitan al escepticismo: una efectividad de 8.38 en 29 entradas de labor, repartidas en 30 apariciones desde el bullpen.

A pesar de estos números, la gerencia de los Mellizos ve en Salazar un brazo con potencial de ajuste. Su capacidad para generar velocidad y su experiencia previa en situaciones de relevo lo convierten en un proyecto de bajo riesgo y alta recompensa para el equipo de Minnesota, que históricamente ha sabido rehabilitar brazos con dificultades mediante ajustes en su academia de pitcheo.

Detalles del contrato

El acuerdo firmado por Salazar no es el típico contrato de ligas menores. Según fuentes cercanas a la negociación, el documento incluye una "cláusula de consulta de equipos extranjeros". Este detalle es fundamental: permite al lanzador rescindir su contrato en caso de recibir una oferta económica superior de una liga profesional fuera de Estados Unidos, como la NPB de Japón o la KBO de Corea del Sur.

Esta disposición sugiere que Salazar busca mantener todas sus puertas abiertas. Mientras intenta impresionar al cuerpo técnico liderado por Rocco Baldelli, el venezolano tiene una red de seguridad que le permitiría asegurar su futuro financiero en Asia si las proyecciones en el Big Show no se materializan durante la primavera.