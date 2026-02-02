MLB: Eugenio Suárez persigue estos números en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

El tercera base venezolano Eugenio Suárez, quien llegó a un acuerdo de 1 año y 15 millones de dólares recientemente con los Rojos de Cincinnati, buscará redondear algunos números en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

“Geno” de 35 años de edad, irá a su campaña #14 de manera interrumpida desde su estreno con los Tigres de Detroit en el 2014.

En el 2025, bateó .229 con 49 jonrones, 28 dobles, 118 carreras remolcadas y 91 anotadas en 159 compromisos.

Luego de 1631 juegos en su carrera, Eugenio busca para este año los 1500 imparables (1434), 350 jonrones (325) y las 1000 carreras remolcadas (949).

Suárez sería el séptimo venezolano en alcanzar las 1000 fletadas luego de Miguel Cabrera (1881), Andrés Galarraga (1425), Bobby Abreu (1363), Magglio Ordoñez (1236), Víctor Martínez (1178) y Salvador Pérez (1016).

Al momento de estas líneas, sus 949 impulsadas son la novena mayor cantidad entre venezolanos. Sus próximos en la lista son David Concepción (950) y Omar Vizquel (951).

Su regreso a Cincinnati es clave. Jugó para los Rojos durante siete temporadas (2015-2021) y acumuló 189 cuadrangulares.

La proyección de Suárez, basados en su ritmo y edad, puede cerrar su carrera cerca de los 500 vuelacercas y el Great American Ball Park, es un escenario ideal para lograr ese objetivo.