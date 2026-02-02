¡Atención hípicos! El domingo regresa la acción a La Rinconada con once carreras

Suscríbete a nuestros canales

El principal óvalo del país, el Hipódromo La Rinconada, prepara una nueva cita para la afición este domingo. La sexta fecha del primer meeting de la temporada 2026 contará con una nutrida cartelera de 11 competencias, en lo que promete ser una tarde de purasangres y emociones en el tradicional horario diurno de la capital.

La administración del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) mantiene su esfuerzo por ofrecer un espectáculo de primer nivel. Tras los éxitos recientes en la recaudación, el entusiasmo de los inversionistas y el público general avalan la solidez del hipismo venezolano. La jornada dominical no será la excepción y presentará una programación equilibrada para el deleite de todos los presentes.

La cartelera oficial destaca por su calidad y cantidad. El centro de atención de la tarde será la prueba Condicional Especial a la altura de la quinta válida, un evento de jerarquía pautado en el exigente trayecto de los 1.600 metros. Esta competencia pondrá a prueba la resistencia y la clase de los nueve yeguas nacionales e importadas, y constituye el eje central de una reunión diseñada para quienes siguen la pasión hípica a través de los medios oficiales y en las tribunas del hipódromo.

El tradicional juego del 5y6 nacional cobra un impulso notable en este inicio de temporada tras alcanzar la mejor recaudación de lo que va de año, con un total de Bs 259.407.010,00. El "juego de las mayorías" tendrá su punto de partida en la sexta carrera, primera válida para así marcar el inicio de la emoción para toda la afición.

El fervor de la victoria y la adrenalina por alcanzar la cima de las estadísticas dominan el ambiente en el óvalo de Coche. Como es habitual, la disputa por el primer lugar en cada renglón profesional jinetes y entrenadores marca el pulso de un cuatrimestre que promete competitividad absoluta en cada zancada.

En el departamento de los profesionales del látigo, Robert Capriles protagonizó una jornada impecable. En un abrir y cerrar de ojos, el falconiano sumó cuatro triunfos durante la pasada reunión, producción que le permite escalar hasta lo más alto de la tabla con un total de siete victorias. Su efectividad lo consolida, una vez más, como el rival a batir sobre la pista caraqueña.

Por otro lado, la tabla de los preparadores ofrece un escenario de paridad que cautiva a la afición. El entrenador Riccardo D’Angelo facturó tres nuevos éxitos en su campaña, resultados que le otorgaron el impulso necesario para romper el empate previo y asumir el liderato solitario entre sus colegas. Con este desempeño, el destacado preparador ratifica el excelente estado físico de su cuadra en este inicio de temporada.

Todo queda dispuesto para que el óvalo de Coche reciba a la afición este domingo en su horario habitual. Con una nutrida cartelera de 11 competencias y el respaldo de una recaudación récord en el 5y6 nacional, la sexta reunión del año promete emociones de principio a fin. La mesa está servida para que el público disfrute de un espectáculo de alta factura, donde la pericia de los profesionales y la calidad de los purasangres dictarán sentencia en la arena de La Rinconada.