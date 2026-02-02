Conductora venezolana cae rendida a los encantos de Clovis Nienow

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro en Miami, la conductora venezolana Joseline Rodríguez cayó rendida a los encantos del modelo, empresario y animador mexicano Clovis Nienow. La rubia fue directa en llenar de halagos al hombre, quien es parte de la cadena Telemundo.

Halagos para el mexicano

Galán, hermoso y atractivo, fueron algunas de las palabras que Rodríguez utilizó para describir a Clovis, quien se ha robado el corazón de muchas mujeres por su físico, intensos ojos azules y cuerpazo.

La exconductora del programa “Vitrinas en construcción”, expresó con picardía que las venezolanas están derretidas por Clovis, quien sostuvo un romance con la modelo Aleska Génesis, tras su salida del reality “La casa de los famosos”.

“Gracias por los halagos, me han dicho muchos halagos, pero con este me pusiste muy nervioso”, comentó el mexicano, quien lució muy apuesto con un traje en color azul.

El conductor soltero

El joven que brilla en la pantalla de Telemundo con el programa “Hoy Día”, destacó que vienen proyectos muy importantes en su carrera, como la nueva temporada de “La casa de los famosos”, en la que posiblemente tenga participación.

Sin embargo, lo que emocionó al público y a Joseline, fue que Nienow confesó que está totalmente soltero por los momentos.

“Viene cosas increíbles. Ahorita no estoy enamorado, estoy totalmente soltero. Cuando llegue la mujer indicada ahí vamos a estar contento para recibirla”, expresó.