El pulso del Magallanes ante el abismo del sexto juego

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de los Navegantes del Magallanes en finales de la LVBP es hablar de resistencia, épica y, en ocasiones, de amargos naufragios. Al analizar las últimas tres apariciones del equipo carabobeño en instancias definitivas, queda claro que el destino del equipo ha oscilado entre la falta de recursos desde la loma y la histórica capacidad de sacar la casta en terreno ajeno.

2014-2015: El sueño del tricampeonato se quedó sin brazos

La búsqueda de una dinastía histórica terminó de forma abrupta frente a Caribes de Anzoátegui. En aquella ocasión, el Magallanes no pudo siquiera forzar un sexto juego. La serie se sentenció en apenas cinco capítulos (4-1) debido a un factor determinante: la fragilidad del pitcheo.

Sin abridores suficientes para afrontar un calendario sin días de descanso, la rotación turca se desmoronó. La única vez que un abridor bucanero logró completar cinco entradas fue en el tercer choque en Valencia, la única victoria que pudo rescatar la Nave. El guion de la superioridad oriental fue constante, dejando al Magallanes a las puertas de un tercer título consecutivo que el pitcheo no pudo sostener.

2015-2016: El jaque que se convirtió en despedida

En la temporada siguiente, Magallanes regresó a la final por cuarto año consecutivo, estableciendo una de las rachas más brillantes de su historia moderna. Sin embargo, los Tigres de Aragua tenían otros planes. Aunque la serie fue más reñida, los bengalíes lograron levantar una batalla en la que estuvieron contra las cuerdas.

La serie culminó en un sexto encuentro (4-2 a favor de Aragua), donde el honor y la capacidad de reacción de los Tigres pusieron fin a la hegemonía turca. Esa derrota no solo costó el trofeo, sino que marcó el cierre de una era dorada de cuatro finales seguidas que dejaron dos gallardetes en las vitrinas valencianas.

2021-2022: El regreso de la jerarquía en Puerto La Cruz

Tras varios años de espera, el Magallanes volvió a una final y lo hizo para reeditar su rivalidad con Caribes. Esta vez, la historia se escribió con coraje y remontadas. A diferencia de las experiencias anteriores, el equipo supo navegar en aguas turbulentas y forzó la serie hasta sus últimas consecuencias.

Tras sobrevivir al sexto encuentro para mantenerse con vida, la Nave sacó a relucir sus trece títulos de historia en un séptimo juego definitivo. Con una victoria ajustada de 3-2 en el Alfonso "Chico" Carrasquel, el mismo escenario donde habían celebrado en 2014, los turcos rompieron la sequía y demostraron que, cuando el orgullo está de por medio, saben ganar en "la choza" de la Tribu.