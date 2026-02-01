LVBP: Ángel Reyes habla de la mentalidad como factor determinante para el éxito de Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La final de la LVBP podría terminar en el juego cinco si Navegantes del Magallanes obtiene otra victoria en casa, algo que es muy factible y en lo que confía uno de los hombres de peso en la nave turca, Ángel Reyes, quien también estaría cerca de conseguir una gesta personal de conectar al menos un jonrón en lo que resta de final.

Reyes se fue para la calle en el cuarto juego de la gran final y se puso a un solo estacazo de iguala a Pablo Sandoval como los mejores jonroneros de Magallanes en finales. El referente del conjunto eléctrico también atendió a los medios de comunicación al finalizar el compromiso y dio a entender que que la mentalidad del equipo dirigido por Yadier Molina es la clave en los momentos complicados.

"Siempre salimos a trabajar y a dar lo mejor de nosotros como equipo. Creo que es un equipo que tuvo muchos altos y bajos, pero aquí esta en la final y a un triunfo de un campeonato. Creo que no nos podemos confiar, tenemos que salir mañana a dar lo mejor de nosotros, a seguir guerreando". El pelotero del conjunto carabobeño agregó: "Estamos en una final y no podemos regalar nada".

Para Reyes, una derrota no puede afectar el plan del equipo. "Este es el mismo equipo, no podemos cambiar el chip por una derrota. Estamos en una final, cualquier cosa puede pasar pero no podemos bajar la cabeza. Eso es lo que nos caracteriza como equipo". Ángel repasa el trayecto dela temporada para demostrar que su conjunto responde cuando es necesario: "En la ronda regular venimos de atrás, en el Round Robbin venimos de atrás... Una derrota no determina nada, vamos a seguir dando el 100%".