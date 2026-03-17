Maikel García: El quinto pasajero en el club de los 10 hits y 3 robos

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Mientras los reflectores suelen apuntar a los grandes jonroneros, el éxito de Venezuela en este Clásico Mundial de Béisbol 2026 tiene un motor silencioso pero letal: Maikel García. Con su desempeño en la semifinal, el "Barrendero" ha logrado una hazaña estadística que solo cinco jugadores han alcanzado en los 20 años de historia del torneo.

El arte del contacto y la velocidad

García ha oficializado una línea estadística de 10 imparables y 3 bases robadas en lo que va del certamen. Esta combinación de habilidad para poner la bola en juego y agresividad en las almohadillas lo coloca en un Olimpo donde figuran nombres que han marcado épocas en las Grandes Ligas y el béisbol asiático.

Maikel García se une a Ichiro Suzuki y Tsuyoshi Nishioka, quienes inauguraron este registro en 2006, así como al campocorto de los Phillies Jimmy Rollins (2009) y al cubano Yurisbel Gracial (2017).

Jugadores con 10+ Hits y 3+ Bases Robadas en un solo WBC:

Tsuyoshi Nishioka (JPN, 2006): 11 H / 5 SB

Ichiro Suzuki (JPN, 2006): 12 H / 4 SB

Jimmy Rollins (USA, 2009): 10 H / 4 SB

Yurisbel Gracial (CUB, 2017): 10 H / 3 SB

Maikel García (VEN, 2026): 10 H / 3 SB

Un impacto generacional

La inclusión de García en esta lista no es solo un dato curioso; es el reflejo de la evolución del jugador venezolano contemporáneo. Al igual que Ichiro en su momento, Maikel ha entendido que en torneos cortos, llegar a base y avanzar por cuenta propia es tan valioso como un cuadrangular.

Su capacidad para fabricar carreras ha sido vital para que la alineación de Venezuela mantenga una presión constante sobre los lanzadores rivales. De cara a la gran final, García no solo llega como uno de los mejores bates del equipo, sino como un nombre que ya está grabado en los libros de récords históricos del Clásico Mundial.