Francisco Cervelli sobre participación de Italia: "Me están haciendo el trabajo muy fácil"

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Francisco Cervelli no pudo conseguir la proeza de eliminar a Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, sin embargo, su participación se convertirá en una de las historias más sorprendentes del torneo.

Con una marca de 5-1 en la fase de grupos, Italia dominó el Grupo B disputado en Houston, donde derrotó a equipos tradicionales como Estados Unidos y México. Su destacada ofensiva, con 12 jonrones y un impresionante .900 de OPS colectivo, y su sólido pitcheo, con una efectividad de 3.50, fueron fundamentales para su éxito.

El equipo azzurro sorprendió aún más al vencer a Puerto Rico en los cuartos de final, lo que les permitió avanzar a la primera semifinal de su historia en el Clásico Mundial. Italia se convirtió en la segunda nación europea en alcanzar esta etapa en el torneo, luego de los Países Bajos, que lo lograron en 2013 y 2017. El éxito de la novena italiana no solo fue un logro deportivo, sino también un hito cultural para el béisbol en Europa, demostrando que las selecciones menos tradicionales pueden competir al más alto nivel.

Francisco Cervelli deja su huella en el béisbol italiano

Además de analizar lo que fueron las acciones en el encuentro contra Venezuela, el estratega envío un mensaje sobre el crecimiento del deporte en el país europeo y dejó saber que misión ya estaba lograda con la llegada de su selección entre los mejores cuatro en la competición.

Creo que en Italia hay alguien tirándole una pelota de goma a una pared, agarrando un bate o cómo se hace esto. Hay alguien que quiere hacerlo y eso es lo que se busca. Más gente que quiera ir al campo, los que hicieron ellos me hacen el trabajo más fácil en Italia.

El coach venezolano también mencionó el trabajo que le espera el impulsó de promover el pelota en el país del viejo continente. "Han cambiado en 12 días lo que era el béisbol en Italia. Ahora cuando llegué en abril será totalmente diferente y tengo que prepararme para ello", destacó el ex receptor de New York Yankees.