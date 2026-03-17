Maikel García se alza como el hombre "clutch" de Venezuela en el Clásico Mundial

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Aunque mucha gente dudaba de su calidad, Maikel García se ha encargado de demostrar en este Clásico Mundial de Beisbol que es uno de los mejores antesalistas de la actualidad en el beisbol mundial. De manera sensacional, el jugador criollo ha sido la bujía de Venezuela en el torneo, especialmente en los momentos de máxima tensión.

En cuartos de final, ante Japón, conectó un cuadrangular de dos carreras que sirvió para acercar a Venezuela en la pizarra y para levantar el ánimo del equipo. Este 16 de marzo, en la semifinal ante Italia, dio el imparable con el que los criollos tomaron ventaja en la parte alta del séptimo episodio.

Si tomamos en cuenta la importancia que han tenido sus momentos grandes a lo largo del campeonato, y nos vamos a sus números, la realidad nos dicta que Maikel García es un serio candidato a ser Jugador Más Valioso de esta edición del Clásico Mundial, y su aporte es vital para la causa venezolana.

El increíble Clásico Mundial de Maikel García

De momento, en lo que va de Clásico Mundial de Beisbol, Maikel José García ha disputado seis compromisos, en los que ha consumido 23 turnos al bate y ha logrado despachar 10 imparables. De esta manera, el oriundo de La Sabana registra un promedio al bate formidable de .435, además de un OPS igual de bueno de 1.110.

El criollo tiene también tres extrabases, uno de ellos el recordado cuadrangular ante Japón para acercar a Venezuela a una sola carrera de distancia, hecho que luego sería capitalizado por le inolvidable cuadrangular de Wilyer Abreu.

Defensivamente, Maikel García también ha sabido cumplir con creces las expectativas que siempre genera el tener a un Guante de Oro en el equipo. Sin duda, es el gran nombre de una selección llena de héroes que buscarán hacer historia este 17 de marzo.