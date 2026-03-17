Clásico Mundial: Esto dice Ronald Acuña en Inglés tras el pase de Venezuela a la final

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La selección de Venezuela consiguió su inédito pase a la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol por primera vez en la historia y la mayor figura del equipo, Ronald Acuña Jr, ofreció declaraciones en Inglés, tras concluir el choque.

El "Abusador" fue vital en el lauro de Venezuela 4 carreras por 2 contra Italia, tras impulsar la del empate en el séptimo tramo con un infield hit, que fue el inicio del rally de las tres rayitas que le dieron la vuelta al desafío.

Esto dice Ronald Acuña tras el compromiso:

Sin duda alguna, el Inglés fue un reto, para el oriundo de La Sabana en sus inicios, sin embargo, cada vez lo perfecciona más y por segunda vez en el Clásico dio una entrevista en Inglés, para el medio "Fox Sport".

"Estoy emocionado, mi familia estuvo ahí y todo mi país también. Solamente queremos que nuestra gente se sienta orgullosa y eso fue lo que hicimos hoy", destacó inicialmente el jardinero venezolano.

Aunado a eso, añadió que en su turno decisivo en el séptimo tramo simplemente quería ponerla pelota en juego y que lo consiguió, para que luego Maikel hiciera su trabajo, algo que consiguieron.

Para concluir, la "Bestia" habló sobre el duelo decisivo de mañana ante Estados Unidos. "Obviamente el país quiere la victoria. Estados Unidos tiene un gran equipo, nosotros también lo tenemos. Veremos qué pasa mañana".