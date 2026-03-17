Clásico Mundial de Beisbol

Eugenio Suárez se pronuncia sobre la final del Clásico Mundial de Beisbol contra a Estados Unidos

El bateador de los Cincinnati Reds ha tenido un torneo un poco apagado con  promedio de 16-3, dos jonrones y tres impulsadas 

Por

Wandor Dumont
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:20 pm
Eugenio Suárez se pronuncia sobre la final del Clásico Mundial de Beisbol contra a Estados Unidos
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La selección de Venezuela sigue reescribiendo su histosia en el Clásico Mundial de Beisbol (CMB) luego de vencer en las semifianles a su similar de Italia por marcador de cuatro carreras a dos. Luego de este hito, el bateador Eugenio Suárez se refirió a la final que tendrá el conjunto criollo contra la local y siempre favorita Estados Unidos.

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Suárez fue la bujía que hizo carburar al bateo de Venezuela a partir del cuarto inning con un cuadrangular (segundo en el torneo) que le permitió a la novena poner el marcado 1-2 en ese momento. Luego en la séptima entrada, Maikel García y Luis Arráez con hits remoncaldores le perimitieorn voltearon el marcador para el triunfo inédito del conjunto criollo.

 

"Creo que este es el juego más importante que viene. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Todos sabemos lo fuerte que es Estados Unidos, pero hemos estado jugando un muy buen béisbol y no se lo vamos a poner fácil en el campo. Vamos a dar nuestro 100% allá afuera y a ver qué pasa. Solo tenemos que disfrutar el momento", dijo Suárez al periodista de la CMB en el campo, tras ser preguntado por la importancia del juego de mañana para el pueblo venezolano.

Una final inédita

Venezuela con su pase a la final del Clásco Mundial de Beisbol fimó su mejor participación histórica en el torneo en seis presentaciones. Recordemos que en la edición de 2013 la novena terminó en el tercer lugar. Ahora buscará una revancha inédita frente a Estados Unidos, luego que en la edicón pasada la selección norteamericana eliminó a la criolla en los cuartos de final con un jonrón de Trea Turner.

La final entre Estados Unidos y Venezuela está prevista para este martes 17 de marzo a las 8:00 pm hora de Caracas.

 

 

 

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