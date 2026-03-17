Clásico Mundial: Esto dice Omar López sobre el plan con sus lanzadores para mañana

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La selección venezolana hizo historia este lunes, luego de alcanzar el pase a la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol por primera vez y luego de ese desafío, el manager Omar López, habló con los medios de comunicación sobre su próximo plan.

Aunque fue sumamente criticado, luego del choque ante República Dominicana, López movió sumamente bien a sus lanzadores en los duelos de cuartos y en esta semifinal, con un bullpen que no ha recibido la primera carrera en estas instancias, en gran parte gracias a los movimientos del estratega criollo.

Esto dice Omar López tras el avance de Venezuela:

El dirigente venezolano conversó con los medios de comunicación y una de las primeras cosas que confirmó fue a su abridor, para el choque decisivo ante Estados Unidos, el cual será el zurdo Eduardo Rodríguez.

Aunado a eso, López reafirmó lo que venía diciendo desde temprano: que mañana todos sus brazos estarán disponibles. "Hasta Johan Santana va a lanzar mañana", comentó entre bromas Omar López, dejando claro que está dispuesto a mover las fichas que sean necesarias, para darle el primer título del Clásico a Venezuela.

Venezuela va por la gloria y la revancha ante Estados Unidos:

La escuadra nacional buscará sellar un torneo de ensueño el día de mañana, cuando se mida a Estados Unidos, con sed de título y también de revancha; motivado a que los norteamericanos eliminaron a los criollos en la edición anterior en cuartos de final.