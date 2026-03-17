Más allá del diamante: Acuña Jr. agradece la hermandad latina en el Clásico Mundial

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La euforia en el loanDepot Park aún no se disipaba cuando Ronald Acuña Jr., con el sudor de la victoria en la frente, tomó el micrófono. No hablaba solo un jugador de Grandes Ligas; hablaba el líder de un movimiento que ha unido a un continente bajo la premisa de la "Fe Alterada".

Tras la victoria 4-2 ante una aguerrida Italia en la semifinal, "El Abusador" dejó claro que este torneo ha trascendido las fronteras de Venezuela para convertirse en una celebración de la identidad latina.

El respaldo de un continente

Acuña Jr. no tardó en reconocer que el apoyo recibido en Miami ha sido el motor del equipo. “La verdad es que estamos contentos por todo el apoyo. La verdad es que todos somos América”, afirmó el jardinero de los Bravos de Atlanta, subrayando la unión de las fanaticadas hispanas que han adoptado a la selección venezolana como propia tras la eliminación de otros gigantes regionales.

En un gesto de gratitud internacional, Acuña hizo una mención especial:

“Los latinos siempre estamos unidos. Saludos a la República Dominicana, que siempre ha aportado apoyo a mi persona. La verdad es que estoy agradecido”.

A un paso de la gloria eterna

Venezuela llega a la final con un registro impecable, habiendo dejado en el camino a potencias como Japón e Italia. Para Acuña, quien conectó el sencillo remolcador que inició la remontada en el séptimo inning, la misión aún no ha terminado.