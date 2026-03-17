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Sin Bandera en Caracas: Comienza la venta de entradas para el concierto

La preventa tiene diversos precios y en tasa de euro 

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Elvis González
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 10:43 am
Sin Bandera en Caracas: Comienza la venta de entradas para el concierto
Sin Bandera / Cortesía
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El viernes 13 de marzo se confirmó que el dúo Sin Bandera, conformado por Leonel García y Noel Schajris, darán concierto en Venezuela. Será el 14 de junio en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), que deleitarán al público criollo.

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“Nos vemos el 14 de junio, en CCCT. Inicio Pre-venta: lunes 16 de marzo 10am hora de Venezuela”, escribieron en la confirmación realizada en Instagram, con una llamativa imagen.

Venta de boletos

La plataforma TuEntradaWeb arrancó con la venta de boletos del dúo creador de grandes éxitos como "Entra en mi vida", "Que lloro", "Suelta mi mano", "Kilómetros", "Y llegaste tú" y "Qué me alcance la vida".

Es a través de la página web www.TuEntradaWeb.com que se pueden conseguir las entradas que tienen diversos precios, desde los más económicas hasta lo más altos y a tasa del euro.

*Preferencial: 44 euros
*Platinum: 88 euros
*Diamante: 275 euros
*VIP: 330 euros

Para el “Sin Bandera: escena tour”, venezolanos también podrán disfrutarlo en la modalidad de BOX, los cuales se puede apartar en los siguientes números telefónicos: 0412-3253262 y 0424-1863540.

Los artistas volverán como parte de una exitosa gira en la que visitarán otros países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Panamá y Perú. 

Cariño por Venezuela

La última presentación de los cantantes en Caracas, fue el 29 de abril de 2023 en el Poliedro.

Ambos ofrecieron un show monumental y mágico que despertó aplausos, gritos y algunas lágrimas de los presentes.

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