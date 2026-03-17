A qué hora y dónde ver la final del Clásico Mundial: Venezuela vs. Estados Unidos

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Este martes 17 de marzo, el diamante del loanDepot Park de Miami, abrirá sus puertas para la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC). Se trata de un enfrentamiento de altísimo voltaje que definirá al monarca absoluto de la disciplina.

La novena de Estados Unidos salta al terreno con la misión de defender su título, respaldada por una alineación temible y llena de figuras estelares de las Grandes Ligas. En la otra cueva, Venezuela aterriza con un envión anímico insuperable tras derrotar a Italia por 4-2 en las semifinales, marcando un hito histórico al alcanzar el juego por el campeonato por primera vez en su historia.

Datos clave para ver a Venezuela buscar la gloria en el Clásico Mundial

El ambiente que se vivirá esta noche será el de una auténtica final continental. A pesar de jugarse en suelo estadounidense, miles de residentes en el sur de la Florida aseguran que el estadio vibrará a casa llena al ritmo de la apasionada afición latina. Para que puedas planificar tu noche y no te pierdas ningún detalle de este choque de trenes, te presentamos la información esencial del partido:

¿Cuándo se juega?: Martes 17 de marzo de 2026.

¿A qué hora?: El primer pitcheo está programado para las 8:20 p.m. (hora del Este de los Estados Unidos).

¿Dónde es el partido?: loanDepot Park.

¿Cómo ver el juego en Estados Unidos?: La transmisión nacional principal en inglés será por FOX. La cobertura en español, donde esté disponible, estará a cargo de FOX Deportes.

¿Cómo ver en Venezuela?: Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través del play by play de Meridiano.net., la señal de Tves, IVC, ByM Sports, Venevisión, Televen, ESPN, y Disney+